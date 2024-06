Progetto "Cittadini si diventa": Giovani in prima linea per la Legalità e l'Inclusione

Un'esplosione di energia e determinazione ha dato il via oggi al Progetto "Cittadini si diventa", con i giovani vincitori delle borse di studio per i campi estivi di Libera che hanno preso il centro della scena nell'incontro tenutosi al Ristorante Intrecci di via Binel 12 ad Aosta.

Il 10 giugno 2024 segna l'inizio delle attività del Progetto "Cittadini si diventa", con un evento che ha visto la partecipazione dei giovani vincitori delle borse di studio per i campi estivi di Libera, insieme agli operatori e volontari delle associazioni coinvolte: Fondazione Comunitaria VdA, CA VdA, ACLI VdA, ENAIP VdA, Cooperativa Forrestgump, e Cooperativa La Sorgente. L'incontro si è tenuto nel locale Conferenze del Ristorante Intrecci di via Binel 12 ad Aosta.

Le attività dell'evento hanno avuto inizio alle ore 18, con una serie di momenti conviviali accompagnati da un aperitivo di lavoro, che hanno favorito la reciproca conoscenza tra i giovani partecipanti e gli operatori delle associazioni coinvolte nel progetto.

L'obiettivo principale dell'incontro è stato quello di approfondire gli scopi fondamentali del programma "Cittadini si diventa", promuovendo una sinergia tra le varie realtà coinvolte e i giovani destinatari delle borse di studio. Il tutto, in linea con i principi della sussidiarietà costituzionalmente garantita e a favore della cultura della legalità da diffondere su tutto il territorio regionale.

Uno dei punti focali di questa prima tappa del progetto è stata la conoscenza del mondo della cooperazione, con particolare attenzione all'inclusione e alla valorizzazione delle persone con disabilità, fragilità e fasce deboli della comunità. Si è trattato di un'occasione per coinvolgere attivamente questi giovani nella promozione della cultura e della pratica della legalità, dimostrando così il loro impegno verso una società più inclusiva e solidale.

L'evento si è concluso con successo, lasciando spazio a una serie di iniziative future volte a promuovere lo spirito di collaborazione e il senso di responsabilità sociale tra i giovani e le associazioni del territorio.