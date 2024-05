La Musica del Conservatoire de la Vallée d’Aoste Protagonista a “Note del Cammino Balteo”

La musica del Conservatoire de la Vallée d’Aoste sarà la protagonista di un evento speciale sabato 1° giugno, in occasione di “Note del Cammino Balteo”. Al termine di una suggestiva escursione lungo l’itinerario della tappa 8, da Torgnon a Saint-Denis attraverso il colle Saint-Pantaléon, si terrà un concerto unico nella chiesa di Saint-Denis.

L’esibizione vedrà protagonista l’Ensemble di fisarmoniche composto da Matteo Cavallero, Mathieu Grange, Edoardo Milleret ed Ezio Ghibaudo. Il programma musicale includerà brani di compositori di grande rilievo come J. S. Bach, D. Scarlatti, J. Ph. Rameau, K. Olczak, N. Bentzon, L. Fancelli e A. Piazzolla.

L’inizio del concerto è previsto per le ore 16. L’evento è libero e gratuito, aperto a tutti senza necessità di prenotazione. Questa iniziativa non solo celebra la bellezza del territorio valdostano attraverso il cammino, ma unisce anche la magia della musica per un’esperienza culturale e sensoriale completa.

Un’occasione imperdibile per gli amanti della natura e della musica, dove la tradizione e l’arte si fondono in un contesto di straordinaria bellezza paesaggistica. Non mancate a questo appuntamento che promette emozioni indimenticabili nel cuore della Valle d’Aosta.