Domenica 12 maggio 'Viaggio al Centro della musica' con il musicista Roberto Grosso

Domenica 12 maggio Roberto Grosso, musicista eclettico e noto tecnico e accordatore di pianoforti, presenterà un programma assolutamente originale e coinvolgente basato sull’improvvisazione.

Quante volte ci siamo chiesti “la musica in testa” chissà cosa vuol dire, saper improvvisare un brano di pura fantasia mettendo gli accordi giusti in relazione alla melodia inventata sul momento, saper contaminare un brano famoso di musica leggera o classica mettendo in relazione ritmi e stili diversi che di conseguenza forniscono a chi ascolta uno stato d’animo ogni volta diverso.

Tutto questo e altro ancora sara’ discusso e… ascoltato …insieme a Roberto Grosso.

Accordatore tecnico di pianoforti da oltre 46 anni, e’ conosciutissimo ormai in tutta Italia, lavora per i concerti dell’Orchestra Sinfonica della Rai in Torino, Lingotto, Politecnico e Unione Musicale. E’ stato per 22 anni tecnico Ufficiale del Teatro Regio. Collabora da sempre come tecnico di fiducia delle Ditte Piatino, Serazio e Restagno, nonché unico collaboratore ufficiale della Ditta Fabbrini di Pescara.

Suona il pianoforte dall’età di 5 anni. Durante l’incontro musicale verranno analizzate tutte le problematiche di ascolto e analisi dei suoni, verranno eseguite canzoni famose nei diversi stili, contaminazioni di brani classici famosi rivisitati.

La musica in testa Roberto Grosso la vive ogni giorno, con il suo lavoro e il suo modo di suonare il pianoforte.

Come di consueto seguirà l’aperitivo; l’ingresso è a posto unico a 5€. Biglietto acquistabile anche in loco.

Prevendita biglietti su www.anyticket.it