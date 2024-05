Confcommercio VDA sotto accusa per posizione su sequestro preventivo del locale "Wet Industry"

Oggi, in risposta alle dichiarazioni rilasciate dall'Associazione Confcommercio della Valle d'Aosta (leggi articolo) riguardo alla chiusura di un locale pubblico, l'Amministrazione Comunale di Aosta non ha esitato a prendere posizione contro le critiche rivolte, ribadendo la propria posizione e contestando fermamente le affermazioni dell'associazione.

Il Sindaco di Aosta, portavoce dell'Amministrazione, ha esordito sottolineando l'abitudine di Confcommercio a lanciare moniti a mezzo stampa anziché intrattenere un dialogo costruttivo con le istituzioni locali. "Abbiamo assistito per l'ennesima volta a un atteggiamento irrispettoso e poco collaborativo da parte di Confcommercio", ha dichiarato il Sindaco, aggiungendo che l'associazione sembra preferire le polemiche pubbliche alla concertazione.

La replica dell'Amministrazione ha riguardato anche l'accusa di ignoranza mossa nei confronti del Sindaco rispetto agli eventi in città. Tuttavia, è stata rimarcata l'assenza di avvisi da parte della Procura della Repubblica riguardo alla chiusura del locale in questione, dimostrando che l'ignoranza non risiede nell'operato dell'Amministrazione, bensì nell'omissione di informazioni cruciali da parte delle autorità competenti.

Inoltre, l'Amministrazione ha chiarito che il provvedimento della Procura non è riconducibile alle misure concordate nell'accordo stipulato con Confcommercio. Pertanto, nessuna azione intrapresa all'interno della cabina di regia, prevista per affrontare le sfide della stagione estiva, avrebbe potuto prevenire la chiusura del locale coinvolto nella vicenda.

Infine, è stata evidenziata la volontà dell'Amministrazione di adottare procedure coordinate di controllo e comunicazione interistituzionale, come già concordato con il Questore durante il suo insediamento. Questo conferma l'impegno dell'Amministrazione a lavorare in sinergia con le forze dell'ordine per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative sul territorio comunale.

Con determinazione l'Amministrazione Comunale di Aosta ha respinto le accuse mosse da Confcommercio VDA, mettendo in luce l'importanza del dialogo costruttivo e della collaborazione istituzionale per affrontare le sfide che la comunità locale deve affrontare.