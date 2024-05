Fenis: Un avanzo di amministrazione di oltre 2 mln di euro

Nel pomeriggio di lunedì 29 aprile, si è svolta presso la sala consigliare del municipio di Fénis la seduta mensile del Consiglio comunale, durante la quale sono stati discussi complessivamente otto punti all’ordine del giorno.

I lavori si sono concentrati sul rendiconto finanziario relativo all’anno amministrativo 2023, che ha registrato un avanzo complessivo pari a 2.178.000 euro di cui 1.732.101 euro di avanzo libero. Come spiegato dal vicesindaco Ennio Cerise in sede di approvazione della seconda variazione al bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 e al relativo Documento unico di programmazione semplificato (DUPS), una parte di tale cifra pari a 410.982 euro è già stata reinvestita in opere e iniziative sul territorio. Si tratta, più nello specifico, di 15 mila euro per le pulizia delle strade della zona di Clavalité, 25 mila euro di lavori facenti capo al Piano regolatore e 10 mila euro per campagne di pubblicizzazione; stanziati inoltre 3 mila euro per la stesura di un piano acustico generale per la zona di Tsanté de Bouva, 5 euro per l’organizzazione della rassegna Musicastelle e circa 6 mila euro a favore delle associazioni del territorio.

Quanto alle spese in conto capitale, sono stati finanziati 147 mila euro per il rifacimento di asfalto e segnaletica stradale, 91 mila euro per l’acquisto di nuove pensiline per autobus, 89 mila euro per la riqualificazione del tratto comunale sul Lungo Dora, 40 mila euro per il miglioramento dell’illuminazione pubblica, 20 mila euro per l’efficientamento energetico, 10 mila euro per la sistemazione dell’area esterna all’edificio scolastico del paese e 7 mila euro oltre i 20 mila euro previsti a bilancio per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Il Consiglio comunale di Fénis ha ancora potuto confrontarsi circa la verifica dell’efficienza e dell’adeguatezza dei servizi e delle attrezzature di interesse locale nonché

degli equilibri funzionali in seno al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC). In tale senso è stato comunicato che nel 2023 non sono pervenute nuove richieste di costruzione e dunque, in assenza di interventi significativi, i parametri risultano pienamente rispettati.

Presa la parola dinnanzi ai colleghi, la consigliera Federica Tabord ha poi anticipato la imminente creazione di un canale WhatsApp istituzionale che andrà ad affiancare le due pagine Facebook e Instagram già esistenti oltre che il canale di comunicazione ufficiale del sito web.



«Gli account sui social media rappresentano un valido e più rapido metodo per raggiungere il cittadino, ciò che ci ha spinto a voler dare vita a questo nuovo canale su di una piattaforma che, come WhatsApp, è una delle più utilizzate anche da coloro che nom frequentano la rete - ha spiegato la consigliera -. Abbiamo però stabilito un nuovo regolamento dedicato alla gestione e al funzionamento di tali strumenti, di cui ci serviamo per dare informazioni pratiche circa scioperi od ordinanze, azioni di marketing territoriale e campagne di promozione per eventi comunali e non».

La seduta odierna del Consiglio comunale di Fénis si è conclusa con la verifica della convenzione per la gestione in forma associata delle politiche di sviluppo locale di area da parte del Conseil de la Plaine, organo formato dal Comune di Aosta nelle vesti di capofila e dai Comuni della Plaine nel ruolo invece di partner nonché finalizzato a intervenire in forma strategica e sistemica nelle attività di promozione territoriale.

Quanto alle comunicazioni ai Consiglieri, il sindaco Mattia Nicoletta ha riferito del nuovo affidamento della gestione delle aree verdi comunali oltre che di un investimento pari a 5 mila euro per la pulizia dei sentieri del Vertical Fénis del prossimo mercoledì 1º maggio.

«Mercoledì 8 maggio accoglieremo ai piedi del Castello la sezione locale della Croce Rossa, che in occasione dei suoi 160 anni porrà accanto al nostro monumento simbolo uno scudo che per primo in Valle d’Aosta sancirà la non violabilità del luogo da eventuali bombardamenti e atti di guerra - ha annunciato il primo cittadino -. Venerdì 17 maggio è prevista invece l’inaugurazione della panchina lilla per la fibromialgia collocata nell’area verde di Tsanté de Bouva».

Oltre al ritiro della Nazionale italiana di corsa in montagna che precederà i Campionati europei, durante il quale saranno organizzati appuntamenti e incontri con i bambini delle scuole locali, giovedì 16 maggio è in programma la Giornata mondiale della celiachia, durante la quale agli allievi verranno consegnati materiali informativi nonché somministrati pasti interamente glutee free.