Corso Alta Formazione Avis a Nus

Sabato 11 maggio 2024, a Nus, nella sala consiliare del Comune, dalle ore 9.30 alle 13, è in programma un nuovo appuntamento con i Corsi di Alta Formazione rivolti al mondo associativo Avis, del volontariato e terzo settore.

Il tema scelto per questo appuntamento è "Linguaggio: Diversity & Inclusion" per focalizzare l'attenzione sull'uso di parole che possono essere inclusive e di quelle che invece alzano muri, intercettare i pregiudizi e sperimentare buone pratiche per un approccio empatico e inclusivo.

Il corso sarà tenuto dalla docente Claudia Comaschi, formatrice, coach e account di Palestra della scrittura, progettista di attività formative. Docente sui temi della comunicazione efficace e strategica, leadership, team building, negoziazione, gestione del tempo e delle riunioni, scrittura mail, supporto al processo di vendita, linguaggio inclusivo.

Il corso ha ottenuto il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta ed è organizzato dalle Avis regionali di Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia.