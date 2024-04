Il progetto Famiglia Più Famiglia diventa strutturale

Avviato a luglio del 2022, nel prossimo mese di maggio riavvia le attività e le azioni sul territorio. La prima fase sperimentale si è sviluppata lungo l’arco di un anno e si è chiusa a luglio del 2023. È stata promossa da Fondazione Comunitaria Valle d’Aosta in collaborazione con l’Ufficio Minori presso l’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali della Regione Autonoma, in rete con gli enti che attualmente coordinano le attività del Centro per le Famiglie (le Cooperative Noi e gli Altri, La Libellula, La Melagrana e il Forum delle Associazioni Familiari). È proprio il Centro a proseguire il progetto, incardinandolo nelle proprie proposte.

Fin da subito il percorso è nato con il triplice obiettivo di promuovere, sostenere e accompagnare le famiglie affidatarie e i volontari. Oltre a voler costruire una cultura dell’accoglienza, il progetto ha consentito da una parte di attivare consulenze gratuite per sostenere l’esperienza di affidamento residenziale e diurno dei minori vulnerabili, e dall’altra di valorizzare e istituire sistemi di supporto tra famiglie e tra servizi e istituzioni. Tutti gli interventi hanno favorito la crescita di esperienze positive all’interno delle famiglie affidatarie offrendo percorsi formativi e di confronto con professionisti esperti.



“Le reti tra famiglie sono punto di partenza per essere una comunità educante e per facilitare i percorsi in cui ciascuno, giovane o adulto, costruisca il proprio futuro. Il progetto Famiglia più Famiglia riprende le attività per dare l’opportunità a chiunque di avvicinarsi a questa esperienza, affiancando chi è in situazione di vulnerabilità e accogliendo nello stesso tempo le diverse necessità ed esigenze,” sottolinea Paola Baccianella, coordinatrice del Centro.



Le azioni ripartono nel mese di maggio con quattro incontri presso il Centro in Viale Federico Chabod. Esse sono rivolte a chi si sta interrogando circa l’accoglienza e l’affido, a chi desidera approfondire il tema e a chi è alla ricerca di informazioni. Gli appuntamenti daranno strumenti per comprendere i diversi aspetti di questi percorsi al fine di compiere una scelta consapevole ed essere preparati a sostenere famiglie che attraversano momenti di fragilità.



Il primo è previsto per lunedì 6 maggio, seguiranno martedì 14, lunedì 20 e 27, tutti dalle 18.00 alle 20.00. La partecipazione è gratuita, è richiesta l’iscrizione tramite il modulo al link https://forms.gle/cbMjJG2oSFeLM1rv5



Le consulenze con psicologi, pedagogisti, mediatori culturali e care leavers sono già attive e proseguiranno presso il Punto Famiglia del Centro. Con essi, continuano anche i gruppi mensili di confronto e supporto. Saranno inoltre previsti, nei prossimi mesi, incontri pubblici di sensibilizzazione volti a divulgare le caratteristiche e le indicazioni previste dalle normative nazionale e regionale.