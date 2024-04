Giroparchi Nature Trail 2024: il trekking naturalistico in lingua inglese quest’anno affronta il tema dello sviluppo sostenibile

Giroparchi Nature Trail, giunto alla sua dodicesima edizione, è il trekking in lingua inglese dedicato ai ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 14 anni, che li porta a vivere un’esperienza unica a contatto con la natura del Parco Nazionale Gran Paradiso. Come già nelle precedenti edizioni, il gruppo sarà accompagnato da un insegnante e una guida del Parco madrelingua inglesi, e da un tutor di Fondation Grand Paradis. L’iniziativa - che in passato ha vinto il premio “UIAA Mountain Protection Award” 2020-21 - è organizzata da Fondation Grand Paradis, con il contributo economico dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

“Quest’anno il filo conduttore del trekking sarà il tema della sostenibilità, con un focus particolare su quattro dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile: la vita sott’acqua, la vita sulla terra, il consumo e la produzione responsabile, e la parità di genere. Durante i cinque giorni di trekking i ragazzi e le ragazze avranno modo di riflettere su questi temi di grande attualità, affrontando una problematica globale da una dimensione locale”, dichiara il Presidente di Fondation Grand Paradis Corrado Jordan. “L’ambiente montano e alpino che caratterizza la regione Valle d’Aosta. In considerazione del tema scelto, ASviS ha concesso il proprio patrocinio per questa edizione dell’iniziativa.”

L’edizione 2024 del trekking si svolgerà nella valle di Cogne. Il primo giorno si partirà da Cogne per raggiungere il vallone di Grauson e l’omonimo rifugio, luogo del primo e secondo pernottamento. Questa prima giornata sarà dedicata a introdurre il concetto di sviluppo sostenibile e il tema dell’Agenda 2030. Il giorno successivo i partecipanti saliranno ai laghi alpini di Lussert, luogo ideale per approfondire il tema della vita sott’acqua e comprendere l’importanza della conservazione e utilizzo durevole di questa risorsa. Il terzo giorno si risalirà il fondo del vallone di Grauson per poi raggiungere il Col Invergneux da cui si scenderà verso l’abitato di Lillaz per poi raggiungere nuovamente Cogne: la tappa, dedicata alla tematica del consumo e produzione responsabile, darà modo a ragazzi e ragazze di vedere la linea elettrica ad alta tensione che trasportava dalla Francia all’Italia l’energia del super reattore nucleare Superphenix, e di visitare la centrale idroelettrica di Lillaz. In seguito da Cogne il gruppo si dirigerà al Rifugio Vittorio Sella risalendo il vallone di Lauson, conosciuto per essere uno dei sentieri del Re, nonché un punto di grande concentrazione di fauna selvatica all’interno del Parco Nazionale. Sarà l’occasione per osservare gli animali nel loro habitat naturale e capire l’importanza di conservare la vita sulla Terra, di cui anche noi siamo parte integrante. Il trail si concluderà il giorno successivo, guidando i ragazzi e le ragazze partecipanti in un dialogo sul tema della parità di genere. Presso il Centro Visitatori Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne il gruppo verrà accolto alle ore 17:00 dai loro famigliari, dalla comunità e dagli operatori di Fondation Grand Paradis per un momento conclusivo di festa aperto a tutti e tutte.

Giroparchi Nature Trail 2024 si svolgerà su due turni: dall’8 al 12 luglio e dal 19 al 23 agosto 2024. Ciascun turno accoglierà 20 partecipanti. L’iniziativa è dedicata ai giovani e alle giovani tra gli 11 e i 14 anni, con priorità ai residenti dei 7 comuni del Parco Nazionale Gran Paradiso: Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche, Villeneuve. Il costo di iscrizione è di 230 euro.

Per iscriversi è necessario compilare il form disponibile sul sito www.grand-paradis.it entro il 15/05/2024.