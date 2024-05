Sopralluogo al cantiere dei lavori di risanamento del ponte di Brissogne

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente comunica che sono in corso i lavori di risanamento del ponte, risalente al 1950, posto sulla Dora Baltea al km 0+028 della S.R n° 15 di Brissogne.

Gli interventi di risanamento, ammontanti a un importo di 1 milione e 870 mila euro, consistono nella realizzazione di un nuovo impalcato in calcestruzzo armato costituito da una carreggiata di 6,50 metri ed un marciapiede posto al lato ovest del ponte di 1,50 metri nonché nel ripristino corticale delle spalle, degli archi esistenti con malte cementizie speciali e rasatura di protezione dall’azione dei sali disgelanti oltre che dai cicli di gelo e disgelo. Per l’esecuzione dei lavori è stato necessario provvedere alla chiusura del ponte, fino al prossimo autunno, con deviazione del traffico veicolare sulla strada dell’Envers.

Tenuto conto della rilevanza dell’intervento, giovedì 2 maggio è stato svolto un sopralluogo in cantiere con i Sindaci di Brissogne e Quart congiuntamente alle rispettive Giunte comunali al fine di visionare lo stato d’avanzamento dei lavori.

Come precisato dall’Assessore i lavori sono allineati al cronoprogramma di esecuzione ed è stata realizzata la demolizione dell’impalcato del ponte portando a nudo gli archi esistenti che sono oggetto di risanamento; seguirà la fase di realizzazione del nuovo impalcato in calcestruzzo armato.

Le opere in argomento, come gli interventi in corso sul viadotto di Pontboset nonché sui ponti di Pontey, di Arvier e di Chevril, si inseriscono nell’ambito di un articolato e impegnativo programma promosso dall’Amministrazione regionale per la verifica e manutenzione dei 327 ponti e viadotti presenti lungo la rete viaria di competenza della Regione.

Con l’occasione si informa che, in esito alle risultanze delle attività di indagine sul ponte Pont-Suaz eseguite nell’anno 2023, a metà del corrente mese è prevista la chiusura, per due notti consecutive, del manufatto al fine di realizzare un primo intervento volto al miglioramento della sicurezza della circolazione stradale mediante la posa di new jersey in calcestruzzo ai lati della carreggiata.