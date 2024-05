Aeroclub Biella, dal 15 aprile il nuovo direttore è Marcello Uga

Per 34 anni pilota di linea in Alitalia, con circa 25 mila ore di volo alle spalle di volo misto, intercontinentale, medio e a corto raggio, Marcello Uga ora è direttore dell' Aeroclub Luigi Sella Biella. “Sono nato e cresciuto a Vercelli, ma mi è sempre piaciuto insegnare, era la mia passione e ho fatto per anni l'istruttore a Biella, Casale e Cuneo. Ho sempre avuto il mio cuore a Biella, ho un debole per quel territorio. Ho tanti ricordi lì. Il mio primo istruttore era andato a insegnare a Cerrione e io l'ho seguito. Era un ambiente famigliare, dove si conoscevano tutti, al bar, nell'officina. Era molto piacevole”

Da inizio anno l'Aeroclub Luigi Sella Biella non è più a Cerrione. Ha mantenuto la sede in frazione Vergnasco e dove tiene anche dei corsi teorici, ma i voli per le ore di pratica sono a Torino. SACE a dicembre ha intimato di lasciare spazio alla sua controllata Air Vergiate SRL, e così è stato. L'attività dell'Aeroclub non è però cessata, ma il rammarico per aver dovuto lasciare la sede storica però resta.