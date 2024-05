Il blu dell’Europa illumina il Castello di Aymavilles

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che giovedì 9 maggio, Festa dell’Europa, il Castello di Aymavilles sarà illuminato con il colore blu della bandiera europea, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito all’importanza del voto alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi e su invito dell’Associazione Civita in collaborazione con il Parlamento Europeo e con il Ministero della Cultura.