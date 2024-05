Avise: Il piccolo comune che brilla di Storia e innovazione ha festeggiato i suoi nei cittadini

Venerdì 24 maggio, presso i capannoni in località Condemine di Runaz, il comune di Avise ha ospitato l'annuale riunione con la popolazione, un evento significativo per questa comunità di soli 300 abitanti. Avise, situato a 762 metri di altitudine sul versante orografico sinistro della Dora, è un borgo noto per i suoi vigneti che producono il rinomato vino “Petit Rouge” e per i reperti di epoca romana, tra cui spicca un tratto della Via delle Gallie, noto come Pierre Taillée, scolpito nella roccia per aprire il varco verso le valli del Monte Bianco.

Durante l’incontro, l’amministrazione comunale ha consegnato gli attestati di maturità civica e le pouette Unicef alla presenza dei rappresentanti delle associazioni del territorio, tra cui Amis de Saint-Brice, Comité des Traditions d’Avise, Vigili del Fuoco Volontari, Alpini e Cantoria. Hanno partecipato anche la presidentessa del comitato Pouette Unicef, Renata Ducly, e la segretaria Fava Gelsomina. Gli attestati di maturità civica sono stati conferiti a Bullio Noëlie, Bullio Matteo e Scarfone Samy, mentre le pouette, vestite con il costume tradizionale d’Avise, sono state consegnate a Azelmad Wiam, Champrétavy Javier, Desaymonet Noemi e Vauthier Matteo.

Uno dei momenti salienti della serata è stato l’intervento di Coralie Pellissier di RDITALY s.r.l, che ha presentato in anteprima l'app turistica Guidexpress. Questa applicazione, che sarà lanciata ufficialmente il 31 maggio, permetterà ai visitatori di esplorare in autonomia i siti e i monumenti del territorio di Avise, offrendo un’esperienza turistica interattiva e innovativa.

Nel corso dell'incontro, sono state riepilogate le opere pubbliche iniziate e concluse nell'ultimo anno, così come le attività della Commissione biblioteca. Tra i progetti futuri presentati spiccano i lavori sul ponte di Avise, il nuovo sistema di raccolta rifiuti, il piano di protezione civile, la ristrutturazione del forno latteria di Cerellaz e la gestione dell’acqua tramite SEV. Sono state annunciate anche iniziative per migliorare le connessioni Internet e l'implementazione del metanodotto. Infine, il Piano Urbanistico Comunale (PUC) prevede l'introduzione della figura dell'animatore di comunità, un ruolo chiave per stimolare la partecipazione attiva dei cittadini e rafforzare la coesione sociale.

L'evento del 24 maggio ha dimostrato quanto la comunità di Avise, nonostante le sue piccole dimensioni, sia vibrante e proiettata verso il futuro, con un forte legame alle proprie radici storiche e culturali. La consegna degli attestati e delle pouette, insieme alla presentazione dei progetti innovativi, evidenzia come questo borgo stia riuscendo a coniugare tradizione e innovazione, rappresentando un esempio di eccellenza per altre realtà locali.