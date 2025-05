Chiuse le iniziative di formazione di “Partecipanti InForma”: oltre 100 volontari formati

In tutto si contano 8 associazioni organizzatrici, 102 partecipanti formati, per complessive 118 ore di formazione tra corsi, laboratori e tutoraggi. Sono in estrema sintesi i numeri dell’esito finale del bando “Partecipanti InForma” con cui il CSV VDA ODV ha sostenuto alcune attività formative degli Enti del Terzo Settore.

Le risorse messe in campo a giugno 2024 – 25mila euro in tutto – provengono da una co-progettazione con il Dipartimento Politiche sociali dell'Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali, capofilata dalla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, per l’attuazione di iniziative di interesse generale a valere su fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, anno 2022, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”.

Obiettivo del bando? Dar vita ad una “formazione partecipata” a partire dai fabbisogni reali delle Associazioni di Promozione sociale (APS) e delle Organizzazioni di Volontariato (ODV).

A rispondere all’invito sono state in tutto 8 realtà associative del mondo del volontariato valdostano: l’Associazione Agricoltura biologica e biodinamica VdA, Il richiamo del bosco, Savoir&Faire VdA, Parkinson Valle d’Aosta, Aiace VdA, Arcigay Valle d’Aosta Queer VdA, Valle virtuosa, il Centro di Incontro Socio Culturale Verrès”.

Da luglio 2024 a marzo 2025, grazie al ruolo di facilitatore e all’accompagnamento del CSV, hanno lavorato insieme raccogliendo, in una prima fase, i fabbisogni formativi all’interno delle loro associazioni e sviluppando, successivamente, una proposta formativa articolata e trasversale in ambiti diversi: l’ambiente, la progettazione e il fundraising, la comunicazione e le relazioni.

Da un mini-corso sul linguaggio non discriminatorio ad incontri formativi dedicati agli strumenti di comunicazione digitale, da un seminario sull’educazione all’aperto, a un approfondimento su fundraising crowdfunding e sulla gestione dei progetti. E ancora un percorso sull’educazione alla relazione, tra cui quella educativa e quella di cura, una formazione sulla gestione dei rifiuti negli eventi e manifestazioni, un laboratorio esperienziale e teatrale sulle relazioni interpersonali.

Sono oltre 16 i mini percorsi proposti: i primi sono stati avviati nel mese di agosto 2024 mentre gli ultimi si sono conclusi lo scorso mese di aprile 2025. I vari corsi hanno visto il coinvolgimento di una ventina tra esperti e formatori anche da fuori valle. Le attività messe in campo hanno permesso ai partecipanti di sperimentare nuove modalità formative: dal teatro al tutoring personalizzato, dalle conferenze ai laboratori.

Sul piano qualitativo, i corsi e i laboratori hanno generato competenze, metodologie e strumenti innovativi capaci di produrre un impatto significativo del terzo settore sulla comunità territoriale.

“I percorsi attivati nell’ambito di questo bando sono stati un’occasione non solo di formazione ma anche di riflessione e confronto interno e scambio tra le associazioni per migliorare l’azione del volontariato. È emerso un quadro dinamico e costruttivo con realtà associative pronte a mettersi in gioco, a riflettere sulle proprie modalità operative per migliorare e crescere” ha sottolineato Eleonora Rocco, coordinatrice del CSV.

“Il processo di aggiornamento dei volontari non è sempre stato agevole e ha messo in luce anche le difficoltà per realtà associative di piccole dimensioni, di stare al passo con complessità crescenti non solo dal punto di vista amministrativo ma anche nella comunicazione, nel ricambio generazionale e nel dialogo con altri attori del territorio” sottolinea ancora la coordinatrice del CSV. “Il quadro complessivo che emerge è comunque di un volontario sempre più preparato che non disdegna le opportunità di acquisire competenze anche specifiche e spendibili in altri contesti”.

Le attività formative realizzato con le risorse del bando “Partecipanti InForma” hanno registrato in tutto 164 partecipanti per oltre 118 ore di formazione a cui se ne sono aggiunte 18 di tutoraggio. Le persone formate grazie alle risorse del bando sono state oltre cento