Carotaggi profondi circa 100 metri sul ghiacciaio di Corbassière: le Alpi raccontano il clima che cambia. entro il 2100 scompariranno quasi tutti i ghiacciai sotto i 3.600 metri di quota

Nel cuore delle Alpi, a oltre 4.000 metri di quota, si è svolta tra il 19 e il 30 maggio una missione scientifica dal valore cruciale per la comprensione del cambiamento climatico: sul ghiacciaio svizzero di Corbassière, nel massiccio del Grand Combin, un’équipe internazionale ha effettuato carotaggi profondi per conservare la “memoria congelata” del nostro passato climatico.

Il ghiaccio, infatti, non è solo acqua solida. È un archivio naturale che trattiene, strato dopo strato, le tracce chimiche e fisiche dell’atmosfera e dell’ambiente nel momento in cui la neve cadeva. Dai pollini ai gas serra, dai residui di incendi boschivi alle polveri sottili, ogni centimetro di ghiaccio può raccontare secoli – talvolta millenni – di storia ambientale.

Oggi, però, questo patrimonio rischia di sparire. Dalla seconda metà dell’Ottocento, i ghiacciai alpini hanno perso in media il 60% della loro massa. Secondo le proiezioni, entro il 2100 scompariranno quasi tutti i ghiacciai sotto i 3.600 metri di quota. Non si tratta solo di una perdita paesaggistica o turistica, ma della distruzione irreversibile di una biblioteca naturale.

Per questo è nato il programma Ice Memory, sostenuto dall’UNESCO: un'iniziativa scientifica globale che mira a raccogliere e mettere al sicuro – in un deposito criogenico in Antartide – campioni di ghiaccio provenienti dai ghiacciai più minacciati del mondo. Una delle carote prelevate a Corbassière entrerà a far parte di questa collezione mondiale della memoria glaciale.

Già nel 2020 un primo tentativo di carotaggio aveva mostrato quanto fossero compromessi gli strati superficiali del ghiacciaio: l’acqua liquida infiltratasi nei primi 20 metri aveva alterato in pochi anni i segnali chimici originali, rendendo difficile la lettura storica. Tuttavia, gli scienziati ritenevano che a maggiori profondità la stratigrafia potesse essere ancora intatta.

Nel maggio 2025, con il coordinamento dell’Istituto di Scienze Polari del CNR e dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, i ricercatori sono tornati sul ghiacciaio. La spedizione è stata logisticamente complessa: un campo è stato allestito sul plateau sommitale del Corbassière, a quota 4.100 metri, con tende, attrezzature e materiali trasportati in elicottero dalla piazzola svizzera del tunnel del Gran San Bernardo. Alla missione ha partecipato anche il geologo glaciologo Pietro Di Sopra della Fondazione Montagna sicura.

Le operazioni hanno previsto tre perforazioni. La prima, effettuata con carotiere termico, si è interrotta a 52 metri a causa della presenza d’acqua nel foro. Solo grazie all’utilizzo di etanolo per evitare il congelamento delle strumentazioni si è potuto proseguire, ma la profondità target non è stata raggiunta.

Meglio sono andati i due carotaggi successivi, effettuati con tecnica elettromeccanica: il secondo ha raggiunto i 99,5 metri, toccando il substrato roccioso il 26 maggio. Il terzo, a pochi metri di distanza, ha raggiunto i 98,9 metri. Questi carotaggi profondi sono risultati essenziali per verificare la conservazione delle informazioni climatiche nei livelli inferiori del ghiaccio.

I dati preliminari confermano che anche i ghiacciai d’alta quota, un tempo considerati più stabili, stanno cedendo al riscaldamento globale. Il limite firn-ghiaccio (la zona in cui la neve diventa ghiaccio compatto e inizia a conservare i dati climatici) si è ormai abbassato e l’infiltrazione d’acqua compromette la leggibilità degli strati superiori.

Il tempo stringe: ogni anno che passa rischia di cancellare millenni di storia climatica. Per questo missioni come quella sul Corbassière non rappresentano soltanto un’operazione scientifica, ma un dovere verso le generazioni future. Come scrivono i promotori di Ice Memory, “salvare il ghiaccio è salvare la memoria della Terra”.