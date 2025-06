Nasce una app per le attività outdoor nell’area Grand Combin

È nato Grand Combin outdoor, un progetto che unisce la valle del Gran San Bernardo e la Valpelline e che ha l’obiettivo di valorizzare e rendere più accessibile l’offerta escursionistica e alpinistica di questo territorio lontano dal turismo di massa e vocato al turismo outdoor, attraverso una app interattiva che riunisce le tante opportunità presenti.

L’app nasce da un’idea semplice ma ambiziosa: offrire uno strumento completo, affidabile e sempre aggiornato per chi pratica escursionismo, ciaspole o sci alpinismo. Alla base un attento lavoro di censimento e selezione degli itinerari più interessanti e suggestivi, grazie alla collaborazione delle guide alpine, degli esperti del settore e degli attori del territorio. Le informazioni si arricchiscono poi dei preziosi consigli di Gulliver, la grande e affidabile community del mondo outdoor.

L’app raccoglie 103 itinerari suddivisi in tre categorie - escursionismo, racchette da neve e sci alpinismo - e offre per ciascuna gita informazioni dettagliate, periodo ideale di percorrenza, condizioni aggiornate dagli utenti. Tra le funzionalità principali una cartografia interattiva, disponibile anche offline, che offre anche tutti i sentieri limitrofi, aggiornati direttamente dal geoportale della Valle d’Aosta. E ancora la difficoltà, le quote, i punti di partenza e arrivo, il meteo del Centro funzionale regionale, il bollettino valanghe fornito da Aineva e tutte le altre informazioni utili per pianificare la propria escursione. Una app completa, per avere tutto a portata di smartphone, disponibile in italiano, francese e inglese.

A supporto dell’app, è stato sviluppato anche un sito web, pensato per offrire un servizio e accesso alle informazioni a chi non utilizza dispositivi mobili. Il portale ospita gli stessi contenuti aggiornati dell’app, uno strumento utile sia per i frequentatori abituali, sia per chi si avvicina per la prima volta ai territori del Grand Combin, nel cuore della Valle d’Aosta, a due passi dalla città di Aosta e dal confine con la Svizzera.

La app è già disponibile nelle versioni iOS e Android: è gratuita e può essere scaricata dai rispettivi store oppure attraverso la pagina grandcombinoutdoor.it/scarica-lapp/ .

Il progetto Grand Combin Outdoor rientra tra le attività promosse dall’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, al fine di incentivare la pratica dello sci alpinismo e dell’escursionismo quale esperienza di conoscenza del territorio ed è reso possibile grazie alle risorse statali del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), a sostegno di interventi per la tutela e la valorizzazione della montagna.