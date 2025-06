L’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali ricorda che è ancora possibile iscriversi all’iniziativa intitolata “Giovani valdostani imparano dagli Accompagnatori di Media Montagna”, organizzata in collaborazione con l’Unione Valdostana Guide Alta Montagna (UVGAM), destinata ai giovani valdostani tra i 18 e i 29 anni, compiuti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione.

L’iniziativa è gratuita e prevede, nel periodo da giugno ad agosto 2025, giornate di attività in montagna nel corso delle quali i giovani partecipanti avranno l’opportunità di osservare da vicino il lavoro degli Accompagnatori di Media Montagna, comprendendo il loro ruolo e le competenze necessarie per svolgere questa professione. Un’occasione per conoscere una professione che unisce passione per la natura, sicurezza e divulgazione e per avvicinarsi a un profilo professionale che valorizza il territorio e chi lo vive. L’esperienza permetterà di esplorare la montagna in modo autentico e consapevole, entrando in contatto con un’attività che potrebbe diventare una futura scelta lavorativa. È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

Per partecipare è necessario compilare e inoltrare, entro 7 giorni dallo svolgimento di ogni attività, l’apposito modulo esclusivamente nel formato “Google moduli” reperibile al seguente link: https://forms.gle/ocr4BK8Vv7NFBXc66 o tramite l’utilizzo del seguente QR code

Si allega la locandina con il riepilogo delle attività, la brochure con il programma di dettaglio è visionabile e scaricabile sul portale web “QuiJeunes VDA”, curato dall’Ufficio politiche giovanili (https://giovani.regione.vda.it/home) della Struttura politiche educative.

Per ulteriori informazioni è possibile mandare un'email a u-polgiovanili@regione.vda.it o contattare direttamente l'Ufficio politiche giovanili ai seguenti recapiti: 0165/275854 - 0165/275855

L’iniziativa è finanziata con le risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili, come disposto dall’Intesa del 20 dicembre 2023 tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste raggiunta nella Conferenza Unificata, e del Fondo regionale per le politiche giovanili, ai sensi della l.r. 12/2013.