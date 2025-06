La Petite Patrie si prepara a celebrare il 211° anniversario dell’Arma dei Carabinieri: un legame di fedeltà e servizio

Il 5 giugno 2025, l’Italia celebra il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, istituita il 13 luglio 1814 a Torino dal re Vittorio Emanuele I. La data del 5 giugno è significativa poiché, nel 1920, la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per il coraggio dimostrato durante la Prima Guerra Mondiale .

In tutta la nazione, cerimonie commemorative si svolgeranno per rendere omaggio al servizio e al sacrificio dei Carabinieri. A Roma, Villa Borghese ospiterà il “Villaggio Arma”, un evento dedicato alla comunità per raccontare l’Istituzione in tutte le sue articolazioni e specialità.

In Valle d’Aosta, l’Arma dei Carabinieri continua a essere un punto di riferimento per la comunità, operando attraverso un Comando di Gruppo, due Compagnie e 15 Stazioni, oltre a tre Nuclei speciali: antisofisticazioni e sanità, tutela del lavoro e tutela del patrimonio culturale. Questo impegno quotidiano testimonia la dedizione dei Carabinieri nel garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini valdostani.

Le celebrazioni del 211° anniversario rappresentano un’occasione per rinnovare il patto di fiducia tra l’Arma e la comunità, celebrando i valori di fedeltà, coraggio e servizio che da sempre contraddistinguono i Carabinieri. La Valle d’Aosta, con la sua storia e le sue tradizioni, si unisce alle celebrazioni nazionali per rendere omaggio a un’Istituzione che, nei secoli, ha saputo adattarsi ai cambiamenti della società, mantenendo saldi i principi su cui è fondata.

In un’epoca in cui la sicurezza e la coesione sociale sono più che mai fondamentali, l’Arma dei Carabinieri continua a essere un baluardo di legalità e un simbolo di unità per l’intera nazione. La celebrazione del 211° anniversario è un momento per riconoscere e apprezzare il lavoro svolto quotidianamente dai Carabinieri, non solo in Valle d’Aosta, ma in tutta Italia.