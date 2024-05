Un'estate di divertimento e crescita: Torna "Estate Ragazzi" Unità parrocchiale ROISAN-DOUES-ALLEINa Roisan

L'oratorio offre un'opportunità straordinaria per i bambini dai 5 ai 13 anni di vivere un'esperienza educativa e socialmente arricchente. I ragazzi avranno la possibilità di esplorare nuovi interessi e fare amicizie, il tutto in un ambiente sicuro e accogliente.

Le attività inizieranno ogni giorno alle 9:30 e si concluderanno alle 17:00, con un servizio di preaccoglienza disponibile dalle 7:30 alle 9:30 per venire incontro alle necessità lavorative delle famiglie.

La quota per tutto il periodo è di €150 per il primo figlio, con sconti per i fratelli (€130 per il secondo). È possibile partecipare anche solo per una settimana al costo di €75 (€65 per il secondo figlio). La quota comprende pranzo, merenda, maglietta, materiale per le attività e un'uscita al parco acquatico.

Per chi non potesse collaborare alla preparazione del pranzo, è previsto un contributo aggiuntivo di €25. Si prega di segnalare eventuali intolleranze alimentari.

Il programma prevede due pomeriggi dedicati ai giochi d'acqua, una gita al parco acquatico, un incontro con un gruppo di volontariato e due giornate a Doues, con trasporto a carico delle famiglie. Ma le sorprese non finiscono qui: ogni giorno sarà un'avventura!

"Estate Ragazzi" non è solo divertimento. È un'occasione per imparare valori importanti come la cooperazione, la solidarietà e il rispetto reciproco. Gli animatori, guidati quest'anno da Katia e fra’ Marcello, hanno preparato un programma che combina attività ludiche e formative, stimolando la creatività e il senso di responsabilità.

Per qualsiasi chiarimento, è possibile contattare Chiara al 3292963810.

Non perdete l'opportunità di far vivere ai vostri figli un'estate indimenticabile! "Estate Ragazzi" di Roisan è più di un semplice centro estivo: è un'esperienza che arricchirà il loro bagaglio di conoscenze e li farà crescere in un ambiente sano e stimolante.

L'iscrizione deve essere effettuata entro il 14 luglio tramite il modulo Google disponibile all'indirizzo Modulo di Iscrizione. Il versamento della quota può essere effettuato tramite bonifico bancario, indicando come causale "Estate ragazzi 2024, nome e cognome del bambino/a" sull'IBAN IT 56 V 07601 01200 000007130696 intestato a Oratorio Beata Suor Nemesia Valle. La ricevuta del bonifico deve essere inviata via mail a chiarfa69@gmail.com.