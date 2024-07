Cena solidale a San Secondo al Teatro Valdese

L’iniziativa, volta a raccogliere fondi per sostenere progetti umanitari in Benin, promette di unire la comunità locale in nome di una causa nobile. L'evento offrirà ai partecipanti l'opportunità di gustare una prelibata paella, preparata con cura e passione.

Chi desidera contribuire concretamente alla riuscita della serata è invitato a partecipare con donazioni di torte salate, torte dolci e buon vino. La generosità dei donatori sarà fondamentale per arricchire il menù e garantire una serata indimenticabile, all'insegna della solidarietà e della convivialità.

La cena non solo rappresenta un’occasione per assaporare piatti deliziosi, ma anche per dimostrare il proprio sostegno a una causa importante. Ogni contributo, grande o piccolo, sarà prezioso per raggiungere l’obiettivo di sostenere i progetti in Benin.

L’evento si svolgerà al Teatro Valdese di San Secondo, un luogo che si presta perfettamente ad accogliere la comunità per una serata di solidarietà. Per ulteriori informazioni su come partecipare o per offrire il proprio contributo, è possibile contattare gli organizzatori dell'evento.

Non perdere l’occasione di partecipare a questa cena solidale e di fare la differenza con generosità. “Paella per il Benin” vi aspetta il 6 settembre al Teatro Valdese di San Secondo.