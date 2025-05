In Commissione parere favorevole ad una proposta di legge sull'invecchiamento attivo

L'iniziativa legislativa, di cui è relatore il Consigliere Claudio Restano, è volta a valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e a promuoverne la partecipazione alla vita familiare, sociale, civile, economica e culturale.

«Il nuovo testo di Commissione - dice il Presidente della quinta Commissione, Andrea Padovani (FP-PD) - è il frutto di un lungo percorso di audizioni con i soggetti interessati da questa tematica oltre che di un lavoro di coordinamento tra la proposta di legge depositata a novembre 2023 e gli emendamenti presentati dall'Assessore Marzi. Il testo ne esce rafforzato nelle sue intenzioni di valorizzare le persone anziane attraverso una serie di percorsi e di interventi oltre che di contrastare i fenomeni di esclusione e discriminazione nei loro confronti.»

Il Consigliere Claudio Restano (RV) esprime «soddisfazione per l'accoglimento unanime della nostra proposta, perché queste tematiche sono patrimonio di tutti. L'aumento della popolazione anziana è una delle principali sfide globali del futuro: occorre quindi impegnarsi per favorire la crescita personale degli anziani, valorizzando la loro capacità progettuale e la loro esperienza di vita. Con questa legge attiviamo un coordinamento tra istituzioni e associazioni, prevedendo interventi che spaziano dalle politiche familiari alla formazione permanente, dalla prevenzione sanitaria al contrato dei fenomeni di discriminazione, dalla cultura al tempo libero, anche attraverso l'adozione del Piano per l’invecchiamento attivo.»

Il testo sarà iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza consiliare in programma per il 21 e 22 maggio 2025.