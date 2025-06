L’estate non ferma l’Auser: volontari in campo contro la solitudine

Estate non è sinonimo di vacanza per tutti. Per molti, soprattutto anziani e persone fragili, l’arrivo di luglio significa solitudine, silenzi più lunghi e giornate più vuote. Ma c’è chi ha deciso di non voltarsi dall’altra parte. Con il progetto “Aperti per Ferie / La solidarietà non va in vacanza”, l’Auser Valle d’Aosta mantiene vivi i legami sociali proprio quando il bisogno si fa più urgente.

«In estate alcune fragilità si acuiscono — spiega con orgoglio la vicepresidente Savina Freschi — per questo abbiamo deciso di non fermarci, ma anzi, di rilanciare la nostra azione solidale. Non vogliamo lasciare indietro nessuno». E lo faranno, come sempre, con la forza del volontariato.

Il cuore del progetto è il servizio di ascolto e prossimità: lo sportello “Filo d’Argento”, attivo dal lunedì al venerdì al numero 351 3871090, garantisce una voce amica, una risposta concreta a chi ha bisogno di compagnia, supporto, o semplicemente di sapere che c’è qualcuno disposto ad ascoltare.

Ma non solo. Il programma estivo dell’Auser è ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere, stimolare e far uscire di casa chi, altrimenti, rischierebbe l’isolamento.

Si parte martedì 1° luglio con la visita alla Villa Romana della Consolata, riservata ai soci Auser, mentre proseguono, nel prato adiacente al CSV di via Avondo 8 ad Aosta, le lezioni di Qi Gong con la naturopata Cristina Faoro.

Il 15 luglio sarà invece dedicato ai sensi e alla memoria, con il laboratorio “Profumi dei ricordi”, per creare fragranze personalizzate che accarezzano corpo e cuore. E ogni giovedì si cammina insieme: passeggiate naturalistiche in luoghi sempre diversi, per riscoprire la bellezza della Valle e fare comunità.

In arrivo anche incontri letterari e momenti di aggregazione, perché, come dice Freschi, “non si è mai soli se si cammina insieme”.

Per informazioni e iscrizioni:

📞 347 9820540

📧 auser.aosta@libero.it

📍 Sede Auser presso CSV, via Avondo 8 – Aosta