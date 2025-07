Le Tunnel du Mont Blanc : deux pays réunis et 60 ans d’histoire

Aujourd’hui, les équipes du Tunnel du Mont Blanc GEIE, d’Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc, et de la Société italienne du Tunnel du Mont Blanc rendent hommage aux pionniers qui ont ouvert une voie sous le plus haut sommet d’Europe, réunissant deux vallées amies.

Le tunnel demeure aujourd’hui un axe vital de communication touristique, économique, sociale et culturelle, au service de deux vallées locales, entre Chamonix et Courmayeur. Il relie les grands pôles régionaux de Lyon et Turin.

Fort de 60 ans d’histoire, à la fois heureuse et dramatique, il est devenu une référence en matière de sécurité et un symbole d’union entre deux pays.

Construit entre 1959 et 1965, le tunnel a été inauguré le 16 juillet 1965 par les présidents des républiques de l’époque, Charles de Gaulle et Giuseppe Saragat. Il était alors le tunnel routier le plus long au monde, sous la montagne la plus haute d’Europe.

Trois jours plus tard, le Tunnel du Mont Blanc était ouvert au trafic, le 19 juillet 1965, à 6 heures du matin.

Débuté le 12 janvier 1959 côté italien et le 1er juin 1959 sur le versant français, le percement du tube de 11,6 km sur 7 mètres de large a duré trois ans, jusqu’au 14 août 1962. À cette date, les ouvriers français et italiens ont pu se rejoindre et s’embrasser, après une ultime explosion libérant le dernier rocher entre les deux pays.

Trois années de travaux supplémentaires ont permis de transformer ce tube en un ouvrage pouvant être franchi de jour comme de nuit, pendant toutes les saisons de l’année.

Rêvé depuis des siècles par des précurseurs, soutenu par des gouvernements audacieux qui ont vu dans ce projet courageux un des axes de développement de l’Europe, le tunnel a été réalisé par des femmes et des hommes déterminés. Ils ont construit bien plus qu’un lien entre deux vallées amies : ils ont participé à l’histoire de la coopération franco-italienne.

Soixante ans après son ouverture à la circulation, le même engagement guide tous ceux qui travaillent au Tunnel du Mont Blanc, conscients qu’ils doivent garantir le plus haut niveau de sécurité aux millions de conducteurs qui l’empruntent.

Tout au long de son histoire, les moments dramatiques ont été surmontés avec la volonté de préserver la mémoire.

Les équipes franco-italiennes du TMB GEIE œuvrent pour que le tunnel reste, chaque jour, la référence en matière de sécurité qu’il est devenu depuis sa réouverture en 2002.

Depuis le 19 juillet 1965, le tunnel a accueilli plus de 57 millions de véhicules légers. Ce sont les premiers clients du tunnel : ils représentent 75 % du trafic. Chaque année, plus de 8 000 familles franchissent l’ouvrage les samedis de juillet et d’août.

S’il est aujourd’hui aisé de franchir le plus haut sommet d’Europe en 12 minutes, nous le devons à la mobilisation d’hommes et de femmes qui se dévouent sans relâche pour que ce passage reste possible et sécurisé.

L’ouvrage, dont ATMB et SITMB ont l’honneur d’être concessionnaires, a été creusé dans l’un des sites les plus exceptionnels qui soient. Aujourd’hui, leur défi est d’assurer la transmission de cet ouvrage aux générations futures.

Cette passation se fait en collaborant et en initiant toutes les nouvelles formes de décarbonation des transports, qui peuvent être testées au Tunnel du Mont Blanc et sur ses voies d’accès.

Le Tunnel du Mont Blanc est aujourd’hui le premier parmi les grands tunnels européens à engager des travaux de rénovation profonds sur sa structure, tels que la reconstruction de la voûte ou celle de la dalle de roulement sur plus de 1,5 km. L’objectif est d’assurer sa pérennité pour les 100 ans à venir.

Du 1er septembre au 12 décembre 2025, le Tunnel du Mont Blanc sera fermé afin de mener une nouvelle phase de rénovation d’une partie de la voûte.

Cette période automnale a été choisie en raison de son trafic plus faible que le reste de l’année.

Les équipes du Tunnel du Mont Blanc, d’ATMB et de SITMB souhaitent que cet ouvrage emblématique continue d’incarner, pour le siècle à venir, ce symbole d’union et de liberté de mouvement des personnes et des biens.

Durant tout l’été, une reconstitution vidéo basée sur les archives de l’INA permet de retracer l’histoire de la construction du tunnel, de 1959 à 1965 :

👉 https://www.atmb.com/anniversaire-du-tunnel-du-mont-blanc/