AISM Valle d’Aosta riparte: nuovo Direttivo e tanta voglia di futuro

La solidarietà vera non ha bisogno di riflettori, ma merita di essere raccontata. E oggi la Valle d’Aosta può celebrare un bel segnale di rinascita civile e associativa: l’AISM regionale ha di nuovo il suo Consiglio Direttivo. Dopo due anni in cui la sezione è stata commissariata, lo scorso 7 giugno l’Assemblea regionale ha restituito alla comunità una guida eletta, coesa e motivata.

Alla presidenza è stato confermato Renato Ramolivaz, figura che ha accompagnato con passione e senso di responsabilità l’Associazione anche durante la fase di commissariamento. Al suo fianco, Giorgia Scavuzzo come vicepresidente, Angelo Diego Milleret segretario, e Maria Morgillo nel ruolo di tesoriera. Un gruppo operativo rafforzato da referenti attivi e appassionati nei diversi ambiti strategici: raccolta fondi, attività con i soci, comunicazione, riabilitazione.

Il nuovo corso è partito subito con grande energia: già definito un fitto calendario di iniziative estive, che vedrà in campo soci, volontari, amici dell’AISM e cittadini solidali. A luglio sono in programma un torneo di tennis e una grigliata sociale, ad agosto toccherà al torneo di golf, mentre settembre e ottobre saranno dedicati a formazione, attività inclusive e momenti divulgativi, come l’incontro sulla terapia del dolore nella SM.

I numeri raccontano una realtà attiva e strutturata: 116 soci, 66 utenti del centro riabilitativo (tra cui 7 domiciliari), 3 fisioterapisti, una logopedista, una psicologa, un terapista occupazionale, oltre a una rete di volontari indispensabili, che rappresentano la linfa quotidiana della sezione.

«Esprimo grande soddisfazione per l’uscita dal commissariamento», ha dichiarato il presidente Ramolivaz, «un traguardo che rappresenta un nuovo inizio per la nostra sezione. Grazie alla squadra che si è formata in questi mesi: insieme, possiamo costruire un futuro solido e generoso.»

Una bella pagina di partecipazione e cittadinanza attiva. Un esempio che vale la pena rilanciare.

In tempi in cui le cronache sono spesso dominate da conflitti, disservizi e sospetti, questa notizia restituisce ossigeno al senso di comunità. L’AISM Valle d’Aosta è più di un’associazione: è un presidio di dignità, accoglienza e resilienza. Il ritorno a una governance condivisa, partecipata e competente è un fatto da salutare con entusiasmo. Perché dietro ogni nome di quel direttivo ci sono storie di impegno silenzioso, e dietro ogni iniziativa, la certezza che il bene comune si costruisce giorno per giorno.

Bravo Ramolivaz, brava tutta la squadra. Avanti con coraggio.

AISM VALLE D’AOSTA

Via Grand Eyvia, 27 - 11100 AOSTA

Telefono: 0165/554926 - 338/7859157

Email: aismaosta@aism.it

Orari: Lunedì e Giovedì: 9.30 - 13 / 14 - 18 Martedì e mercoledì: 9 - 13 / 13.30 - 16.30

Venerdì: 9 - 13 / 13.45 - 17.15