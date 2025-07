Martedì 15 luglio verrà inaugurata la sede di “Centre nous”, il nuovo Centro antidiscriminazioni della Valle d’Aosta

Il Centre Nous - Centro discriminazioni Valle d’Aosta è il nuovo importante servizio dedicato alla tutela dei diritti e alla lotta alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, martedì 15 luglio 2025, alle ore 17:30, in via Croix Noire 38, nel quartiere Dora di Aosta.

L’evento di inaugurazione vedrà la partecipazione delle autorità locali, dei partner istituzionali e delle associazioni partner, che con il loro contributo sostengono questa iniziativa di grande rilevanza sociale e sarà l’occasione per tracciare un primissimo bilancio di questi mesi di attività.

Centre Nous, il primo Centro della regione, gestito da un’ATS con capofila Arcigay Valle d’Aosta Queer Vda e comprendente le Cooperative sociali L’Esprit à l’Envers e La Sorgente, è stato tra i progetti finanziati su bando dell’Unar - Ufficio nazionale Antidiscriminazioni razziali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per condividere questo momento di crescita e progresso sociale.