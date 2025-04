Avis VdA, rinnovi e nuovi volti: Ingrid Brédy consigliere nazionale

Si è svolta sabato 12 aprile 2025, nella cornice primaverile di Champoluc, la 55ª Assemblea ordinaria regionale dell’Avis, un momento cardine per la vita associativa valdostana, in cui sono stati rinnovati i vertici che guideranno l’associazione per il quadriennio 2025-2028. L’appuntamento ha rappresentato non solo una fase di transizione, ma anche di consolidamento, testimoniato dalla calorosa partecipazione dei delegati delle Avis comunali.

Nel corso dei lavori assembleari, è stato eletto il nuovo Consiglio regionale, dal quale, nella seduta convocata per mercoledì 16 aprile, scaturirà l’Esecutivo regionale, composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e componenti operativi.

Ecco i nuovi consiglieri regionali:

AOSTA: Marguerettaz Annalisa, Lunardi Piercarlo, Molino Federico, Di Vita Letizia, Del Col Matteo

AYMAVILLES: Chapel Mirco

C.M. GRAND COMBIN: Ronc Gemma

CHATILLON: Moro Irma

COGNE: Cavagnet Ugo

FENIS: Romano Enrico Adriano

GRESSAN: Brédy Ingrid, Panella Francesco

INTROD: Fumarola Silvia

NUS: Giardini Massimo

PONT-SAINT-MARTIN: Bordet Valerio, Negre Frederic

PRE-SAINT-DIDIER: Haudemand Jean-Claude

SAINT-PIERRE: Carlin Matteo

VAL D'AYAS: Bionaz Mara

VERRES: Bruna Luigi

VILLENEUVE: Borello Paola

A margine delle votazioni, l’Assemblea ha eletto per acclamazione la Presidente regionale uscente, Ingrid Brédy, alla carica di Consigliere nazionale, succedendo a Eraldo Giovanetto.

Sono stati nominati anche i membri del collegio dei probiviri, che avrà il compito di vigilare sull’applicazione dello statuto:

NUS: Macchini Armando

PONT-SAINT-MARTIN: Dalle Davide

PRE-SAINT-DIDIER: Taschin Marco

SAINT-PIERRE: Giri Devis (supplente)

VAL D’AYAS: Gens Danilo (supplente)

Delegazione valdostana alla 91ª Assemblea Generale Nazionale

Dal 23 al 25 maggio, la 91ª Assemblea Generale degli Associati dell’Avis Nazionale, che si svolgerà al Brixia Forum di Brescia, vedrà anche la presenza della delegazione valdostana, guidata da:

Mariel Esperanza Acquino Cordero dell’Avis Comunale di Verrès, delegata effettiva per i soci persone fisiche.

Claudio Fenoil, Presidente dell’Avis Comunale di Villeneuve, che sarà anche capodelegazione e rappresentante dei soci persone giuridiche.

La delegazione includerà inoltre il Consigliere nazionale uscente Eraldo Giovanetto, la neo eletta Brédy Ingrid e una rappresentanza dell’Esecutivo regionale.

L’Associazione Volontari Italiani del Sangue non è solo una delle più longeve realtà associative del Paese, ma rappresenta un presidio fondamentale del sistema sanitario nazionale. Dietro ogni sacca di sangue donata c’è un gesto concreto di altruismo, un atto gratuito che può salvare una vita o migliorarne molte.

In Valle d’Aosta, il tessuto del volontariato è particolarmente attivo e radicato: l’Avis ha saputo coltivare nel tempo una cultura del dono e della solidarietà, valorizzando il ruolo delle Avis comunali e puntando con decisione sul ricambio generazionale e la formazione dei volontari.

Non si tratta solo di numeri e logistica: l’Avis è, a tutti gli effetti, un esempio vivo e quotidiano di cittadinanza attiva, dove la partecipazione alla vita pubblica passa anche attraverso la generosità del singolo. Un patrimonio di relazioni umane e senso civico che va custodito, promosso e sostenuto.

Il saluto della Presidente uscente

«Concludo il mio mandato di Presidente regionale – ha dichiarato con emozione Ingrid Brédy – con un sentito e profondo ringraziamento a tutti coloro che con impegno e passione hanno contribuito al successo di questo mandato esecutivo. È stato un lavoro corale in cui ognuno, nelle varie Avis Comunali, ha dato il proprio contributo. Un grazie speciale va alle donatrici e ai donatori, vero cuore pulsante dell’associazione e senza i quali non ci sarebbe una parte fondamentale della nostra sanità».

Poi ha aggiunto: «Proseguirò il mio impegno a livello nazionale con grande spirito di volontariato, sostenendo l’Avis e tutti i donatori».