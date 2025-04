Premiati i vincitori del concorso #autismovda 2025 all'Università della Valle d’Aosta

Presso la nuova sede dell’Università della Valle d’Aosta, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso #autismovda 2025, promosso da ANGSA VdA APS in collaborazione con la Sovraintendenza agli studi – Sportello Autismo VDA/PFA. L’evento si inserisce nel contesto della diciottesima edizione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, con l’obiettivo di potenziare la conoscenza e la consapevolezza sull’autismo e migliorare la qualità dell’inclusione scolastica.

Il concorso, rivolto agli studenti delle Istituzioni scolastiche valdostane di ogni grado, prevedeva due categorie di partecipazione:

Categoria A : creazione di una poesia, storia illustrata, disegno, collage, fotografia, videoclip, brano musicale o canzone sul tema “Raccontami l’autismo” .

: creazione di una sul tema . Categoria B: presentazione di una buona prassi d’inclusione di un alunno con disabilità.

La commissione valutatrice era composta da:

Antonio Corraine – Presidente ANGSA VdA APS

– Presidente Marina Pavarini – Docente, referente Sportello Autismo VDA/PFA – Sovraintendenza agli studi di Aosta

– Docente, referente Maurizio Garino – Docente, referente Sportello Autismo VDA/PFA

– Docente, referente Luca Gallo – Docente, referente Sportello Autismo VDA/PFA

– Docente, referente Erika Centomo – Formatrice, referente Sportello Autismo VDA/PFA

– Formatrice, referente Maria Plati – Docente, referente Sportello Autismo VDA/PFA

Progetti vincitori #autismovda 2025

Categoria A

Non ti scordar di me, io imparo da te e tu da me – Classe quarta , Scuola primaria di Saint-Vincent capoluogo , I.S. ABBÉ TRÈVES

Docente referente: Silvia Michielin

– , , Raccontami l’autismo – Classi 2^A, 2^B, 2^C, Scuola secondaria di primo grado di Châtillon, Istituto Orfanotrofio Salesiano Don Bosco

Docenti referenti: Alice Recchia, Paolo Chevron

Categoria B

Bee-Bot all’avventura nel Regno Incantato – Classe 2^A , Scuola primaria Villair di Quart , I.S. Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 2

Docente referente: Sylvie Barmasse

– , , Il quaderno dei ricordi – Classe 2^A , Scuola primaria di Saint-Vincent capoluogo , I.S. Abbé Trèves

Docente referente: Laurence Perrin

– , , Stare bene è… – Classi 2^A, 2^B, 2^C , Scuola secondaria di primo grado , I.S. E. LEXERT di Aosta

Docente referente: Gianpaolo Ducly

– , , Senti come mi sento scuola Don Bosco – Classi terza, quarta e quinta , Scuola primaria “San Giovanni Bosco” di Aosta

Docente referente: Nicole Corino

– , A scuola scodinzolando – Classe 5^B SSAS, Scuola secondaria di secondo grado, I.S. “Corrado Gex” di Aosta

Docente referente: Isabel Todescato

La commissione ha attribuito una menzione speciale al progetto Senti come mi sento scuola Don Bosco, per l’articolazione e la ricchezza della proposta didattica e per il coinvolgimento attivo del gruppo classe.

A chiudere l’evento, l’intervento della professoressa Laura Ferro, che ha illustrato il progetto di tutorato attivato dall’Università della Valle d’Aosta a supporto degli alunni autistici.