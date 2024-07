Nonostante l’emergenza, l’attività e l’offerta naturalistica e culturale di Fondation Grand Paradis non si fermano

Nel clima di grande incertezza dovuto all’alluvione che ha interrotto la viabilità nella Valle di Cogne, il team di Fondation Grand Paradis continua a lavorare instancabilmente, tra gli uffici di fondovalle e di Cogne, risolvendo le numerose difficoltà logistiche e di connessione per garantire la continuità degli eventi e la fruizione estiva dei siti naturalistici e culturali.

Si rinnova l’appuntamento con abitanti e visitatori, andando ad arricchire l’offerta culturale e turistica delle valli valdostane del Parco Nazionale Gran Paradiso e contribuendo alla scoperta e conoscenza di un territorio unico.

La stagione delle visite è già cominciata e prosegue alla Cripta della Chiesa di Saint-Léger ad Aymavilles, alla fortezza di Châtel-Argent, al Castello di Introd e ai Centri Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Rhêmes-Notre-Dame e Valsavarenche. Il pubblico ha a disposizione da un lato i Centri Visitatori per approfondire la conoscenza di uno degli ambienti più affascinanti delle Alpi, dall’altro i siti culturali per immergersi nell’epoca medioevale di questo territorio. Presso il Centro Visitatori di Rhêmes-Notre-Dame, i visitatori potranno vivere in prima persona l’emozione della scalata al Gran Paradiso e altre avventurose escursioni nell’area del Parco con i visori di realtà virtuale di ultima generazione Meta Quest Pro.

Inoltre, presso il Centro Visitatori di Valsavarenche sarà possibile usufruire del servizio di e-MTB ITER, le biciclette elettriche che permettono non solo di vivere in maniera immersiva il territorio, ma anche di contribuire ad una mobilità dolce e sostenibile. Non hanno subito danni di rilievo ma sono attualmente chiusi, in attesa della riapertura delle strade per Cogne e Valnontey, il Giardino botanico alpino Paradisia e il Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne nel Villaggio Minatori, dove trova sede anche Fondation Grand Paradis.

Per esplorare i siti in modo semplice e conveniente, anche quest’anno è possibile acquistare il “Fondation Grand Paradis Pass”, un biglietto cumulativo che, al prezzo di 8€, permette di visitare nell’arco di un anno tutti i siti naturalistici e culturali. Tra le attività riprogrammate a causa dell’emergenza, Fondation Grand Paradis si è prontamente attivata per proporre un itinerario alternativo per il primo turno dell’iniziativa Giroparchi Nature Trail. Il trekking è stato spostato dalla valle di Cogne alla Valsavarenche, che non è stata toccata dall’alluvione. Lasciando invariate le date, i partecipanti potranno esplorare il territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso, approfondire i temi legati all'agenda 2030 e migliorare le proprie competenze in lingua inglese. I giovani, con spirito di avventura e di scoperta, partiranno da Pont lunedì 8 luglio alle ore 10:00 e arriveranno al Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso in località Dégioz, venerdì 12 luglio alle ore 16:00.

Le famiglie hanno accolto molto positivamente la nuova proposta. Un genitore ha commentato: “Nel rappresentare la vicinanza per l'immane tragedia che ha colpito la popolazione di Cogne, non si può che ringraziare profondamente per la pronta alternativa trovata per garantire ai nostri ragazzi di poter vivere comunque una bellissima esperienza all'interno del Parco.

A fronte di quanto purtroppo è accaduto, non si può che prendere atto dell’ennesima dimostrazione che l’uomo non può governare la Natura ma che bisogna agire coralmente per adottare tutti, anche tramite iniziative quali la splendida opportunità offerta da Fondation, buoni comportamenti per preservare il nostro Pianeta”.