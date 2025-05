“La luna aveva un gatto…”: quando l’arte miagola alla Luna

C’è un concorso, là tra le montagne della Val Chisone, che parla al cuore degli amanti dei gatti e degli spiriti creativi. Si chiama “La Luna aveva un Gatto”, e già dal titolo sembra una favola. Invece è una realtà, bellissima e concreta, messa in piedi con passione da Spazio Campana e Lilium Art Gallery di Perosa Argentina, nel Torinese.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, chiama a raccolta chiunque senta il bisogno di raccontare, disegnare, fotografare o poetare il legame speciale che unisce due misteri antichi: il gatto e la Luna. Non ci sono limiti, né d’età né di tecnica. Basta un’idea, una visione, un'emozione da condividere.

Ogni opera – che sia un dipinto, una poesia, una fotografia o anche una scultura – dovrà essere inviata entro il 10 luglio 2025 all’indirizzo email dell’associazione: lilium.associazionearte@gmail.com. Tutto il materiale raccolto sarà esposto dal 19 luglio al 10 agosto presso lo Spazio Campana, in una mostra a ingresso libero, e premiato nel corso di una serata speciale, in programma giovedì 24 luglio alle 19, sulla suggestiva terrazza di Maison Manu, nel cuore di Perosa.

Ma non è solo una questione di bellezza o arte. Dietro l’iniziativa pulsa un cuore solidale: l’intero evento è finalizzato a raccogliere fondi per le colonie feline della Val Chisone e Germanasca, grazie alla collaborazione con l’associazione Gli A-mici dei Mici, che da anni si batte per il benessere dei gatti liberi, spesso invisibili ma non per questo meno bisognosi di cura e rispetto.

E allora ecco che un disegno può scaldare una ciotola d’inverno, una poesia può pagare una sterilizzazione, una foto può tradursi in una carezza concreta. Arte che diventa atto, estetica che diventa etica. In fondo, è anche questo il senso profondo dei diritti degli animali: renderli protagonisti, non oggetti. Dar voce ai loro silenzi, magari proprio sotto la luna.

Per info e contatti:

📧 lilium.associazionearte@gmail.com

📞 338.8495100 – 327.4472293

Una rassegna che è sogno e impegno, gioco e consapevolezza.

Gli organizzatori vi aspettano. Perché la Luna, forse, ha davvero un Gatto. 🐾🌕