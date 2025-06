Intervento dei Vigili del Fuoco sulla SR25: strada riaperta dopo la caduta di alberi a Valgrisenche

Mattinata di apprensione sulla SR25 della Valgrisenche, dove si è reso necessario un intervento urgente dei Vigili del Fuoco per la rimozione di alcuni alberi crollati sulla carreggiata all’altezza del bivio di Baise-Pierre. Il fatto si è verificato nella mattinata di oggi e ha comportato l’interruzione momentanea del traffico veicolare lungo l’unica arteria che collega la vallata al fondovalle.

Nonostante le condizioni meteo stabili, si ipotizza che il cedimento sia dovuto al vento dei giorni scorsi, che potrebbe aver compromesso la stabilità delle piante su un versante già fragile. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti, che si sono trovati improvvisamente di fronte al blocco stradale causato dai tronchi riversi sull’asfalto.

Immediato l’intervento del personale del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, che ha operato con una squadra specializzata in taglio alberi e rimozione ostacoli. In poco tempo, la carreggiata è stata liberata e messa in sicurezza, consentendo la riapertura al traffico.

La strada regionale è attualmente percorribile in entrambi i sensi di marcia, e non si registrano danni a persone o veicoli.

Situazioni come questa sono frequenti in aree montane dove il bosco arriva fino alla strada. La prontezza dell’intervento e la segnalazione tempestiva sono fondamentali per evitare conseguenze ben più gravi.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla necessità di un monitoraggio costante della vegetazione in prossimità della viabilità regionale, soprattutto in territori come quello della Valgrisenche, dove la natura impone rispetto ma anche prevenzione.