fino alle ore 23.59 di mercoledì 9 luglio 2025 gli Enti accreditati al Servizio civile Nazionale o all'Albo Regionale di Servizio civile possono presentare il proprio progetto di Servizio civile regionale, in risposta al Bando “Insieme per gli altri – le generazioni si incontrano”, per il reclutamento dei/delle giovani valdostani/e operatori/trici volontari/ie di età compresa tra 20 e 25 anni, approvato con DGR n. 470/2025, ai sensi della l.r. 30/2007.

Il bando prevede in particolare che:

- il servizio civile può avere una durata minima di un mese e massima di sei mesi e deve svolgersi nel periodo dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026, con possibilità di proroga per un ulteriore trimestre;

- il rimborso riconosciuto ai/alle giovani valdostani operatori/trici volontari/e è pari a 600,00 euro, comprensivo anche delle eventuali spese sostenute durante il periodo di svolgimento dell’esperienza.

Gli enti interessati dovranno presentare, entro e non oltre il giorno 9 luglio 2025, ore 23.59, il proprio progetto esclusivamente online. La relativa istanza dovrà essere firmata digitalmente e trasmessa alla casella PEC (posta elettronica certificata) dell’Assessorato beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, all’indirizzo: istruzione@pec.regione.vda.it .

Il bando e i relativi allegati sono scaricabili sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili al link https://giovani.regione.vda.it/iniziative-in-atto/servizio-civile-regionale-insieme-per-gli-altri-le-generazioni-si-incontrano .