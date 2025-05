Tra le crepe: un viaggio intimo nell’arte contemporanea di Pierantonio Masotti

A Perosa Argentina, in provincia di Torino, sta per prendere vita un evento che farà vibrare il cuore degli amanti dell’arte contemporanea. Si tratta della mostra personale di Pierantonio Masotti, “TRA LE CREPE”, un’occasione preziosa per immergersi nell’universo creativo di un Maestro di fama internazionale.

La Galleria d’Arte Lilium, con sincero orgoglio e profonda emozione, annuncia questa rassegna che si terrà a Villa Willy, storica dimora affacciata su Via Re Umberto, dal 24 maggio al 15 giugno. Un luogo suggestivo, perfetto per ospitare oltre trenta opere dell’artista, accuratamente selezionate e messe in scena da Giuliana Salvai, direttrice della galleria, in un percorso espositivo intimo e coinvolgente.

Masotti ha saputo conquistare le più importanti capitali dell’arte contemporanea, con opere che vivono anche in collezioni permanenti internazionali, compresa New York. Qui, tra le montagne e la tranquillità di Perosa, la sua pittura rivela una nuova dimensione: atmosfere dark e crepuscolari si intrecciano con una tensione emotiva palpabile, quasi fisica. Le sue figure enigmatiche emergono “tra le crepe” del tempo, sospese tra reale e irreale, sfidando lo spettatore a lasciarsi catturare dal silenzio e dalla materia pittorica.

E proprio fra queste crepe, tra ieri e oggi, filtrano i raggi di un sole che abbraccia con dolcezza. La luce si fa ponte tra il mondo dell’arte e quello naturale: tra le pieghe del tempo si intravedono il saluto delle stelle e il sorriso lunare, bianco e dolcissimo, cantato da Chiquigna Gonzaga.

L’inaugurazione della mostra si terrà venerdì 24 maggio alle ore 17:00, con la preziosa presenza dell’Artista, che sarà a disposizione per incontri e approfondimenti. La mostra resterà visitabile nei weekend fino al 15 giugno, dalle 15 alle 18, e durante la settimana su prenotazione.

Un appuntamento imperdibile, che unisce bellezza storica, atmosfera unica e un’esperienza estetica intensa, capace di far vibrare l’anima di chi attraversa “le crepe” di Pierantonio Masotti.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Perosa Argentina.