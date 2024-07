Riuscita Festa della Gerla Gerla a Richiaglio

Questo evento annuale a partire dal 2022, è finalizzato a valorizzare la tradizione della gerla, lo strumento più utilizzato in passato per il trasporto di beni alimentari, materiali di ogni genere insieme a cultura, prodotti e tradizioni locali. Inoltre, il 21 luglio, è stata un'occasione per celebrare San Giacomo Maggiore, patrono del paese a cui è dedicata la chiesa di Richiaglio.

Fin dall'inizio degli anni '50 la festa patronale veniva tradizionalmente celebrata con la Santa Messa e la processione e, in seguito, con canti e balli folcloristici. Inoltre, la festa ha rappresentato un'opportunità di riscoprire la natura e la storia del territorio di Richiaglio.

La giornata è iniziata con una breve camminata di un piccolo gruppo intorno al monolito della Torretta fino all'arrivo alla Ponta dla Cros a Bertesseno. A seguire, alle 10.30 ha avuto luogo l'accoglienza nella piazza centrale di Richiaglio, con l'esposizione delle copie di Guarigioni d'Amore, romanzo autobiografico a cura dei tre autori Lodovico Marchisio (Responsabile del CAI-GEB del Circolo Unicredit e del CAI sottosezione di Torino), la cantante e fotografa Roberta Maffiodo e la giornalista Edi Morini.

Dopo l'introduzione di Dario Rigoletti (Presidente dell'Associazione Richiaglio c'è), i co-autori Marchisio e Maffiodo hanno presentato il loro libro, evidenziandone il tema principale: un amore che non unisce soltanto la loro coppia, ma anche la montagna in quanto ambiente terapeutico di guarigione per ogni problema di salute fisica e mentale.

Roberta Maffiodo ha intrattenuto i partecipanti con il canto degli Alpini Penna Nera e la recita della poesia La Croce, quest'ultima a cura dell'alpinista e scrittore Mauro Carlesso. Alle 11.30 è seguito un momento religioso in piazza con la celebrazione della Santa Messa ad opera di Padre Andrea Brustolon e, successivamente, è stato allestito nello spazioso tendone sul lato esterno della piazza il pranzo a base di polenta e spezzatino, a cura del Gruppo Alpini di Viù.

Nel corso della giornata ha avuto luogo un intrattenimento per bambini e adulti con una dimostrazione diretta di intaglio con la motosega, con la produzione di sculture decorative di legno ricavate con l'incisione di una sezione di tronco d'albero.

Diversamente da quanto previsto dal programma, a causa del forte temporale scatenatosi nel pomeriggio, non è stato possibile effettuare le quattro premiazioni delle gerle (quella più tradizionale, la più originale, la più grande e la più piccola).

Il Team dell'Associazione Richiaglio C'è

Si ricorda il contributo fondamentale di Lodovico Marchisio nel dar vita a Richiaglio con il contatto diretto con l'emittente televisiva di Canale 5, che donò alla borgata un contributo di 85 milioni di lire nel 1982 per l'asfaltatura della carreggiata, al fine di agevolare i pochi bambini residenti a raggiungere la fermata dello scuolabus.

Inoltre, lo stesso Marchisio, dopo aver segnalato a Canale 5 le condizioni sfavorevoli di Richiaglio, venne direttamente contattato da Mike Bongiorno che a sua volta ne parlò in televisione; in seguito a questo prezioso intervento di propaganda giunsero doni e interventi da tutta Italia.

Lodovico Marchisio e Roberta Maffiodo

Sempre Marchisio, in seguito alla campagna di sensibilizzazione da lui stesso promossa, consegnò nel 1991 ai residenti di Richiaglio un assegno di 5 milioni di lire offerto da Frate Indovino, che portò alla gente di Richiaglio la preghiera ed il suo aiuto concreto.