Alla scoperta della birra: Il corso da sommelier per degustatori professionisti

Il 25 marzo 2025, alle ore 20:30, prenderà il via un evento speciale per tutti gli appassionati di birra e per chi desidera entrare nel mondo della sua degustazione professionale. Presso la Barricaia Guglielmo Levi della distilleria Saint Roch, situata in località Torrent de Maillod 4, avrà luogo la prima lezione del corso "Sommelier della Birra".

Il mondo della birra ha ormai trovato un posto di grande rilievo nel panorama enogastronomico, consolidandosi come una delle bevande alcoliche più apprezzate e versatile, capace di accostarsi a una vasta gamma di piatti, con abbinamenti che esaltano il gusto e la complessità di entrambe. Sebbene il vino resti il protagonista indiscusso di molte tavole, la birra sta guadagnando sempre più attenzione, sia come alternativa al vino che come specialità a sé stante. Con una crescente cultura che ruota attorno alla sua produzione, alle varie tipologie e alle tecniche di degustazione, la birra ha preso piede nei ristoranti, nei locali, ma anche nel settore giornalistico e commerciale, dove esperti e professionisti sono chiamati a valorizzarne ogni aspetto.

Il corso, organizzato dall’AIS Valle d’Aosta, rappresenta una straordinaria opportunità per chi desidera approfondire la propria conoscenza sulla birra, dal punto di vista professionale e culturale. È un’occasione per esplorare le radici storiche e le evoluzioni moderne di una delle bevande più antiche al mondo, imparando a riconoscere le diverse tipologie e a capire come abbinarle ai piatti per esaltarne i sapori. Diventare un sommelier della birra significa non solo acquisire competenze tecniche sulla qualità e la degustazione della bevanda, ma anche entrare in un ambiente professionale sempre più ricercato e in continua evoluzione.

Gli appassionati di birra e coloro che sono interessati a perfezionare la loro conoscenza sono invitati a partecipare a questo evento che promette di arricchire la propria esperienza in un settore enogastronomico in forte crescita. L'appuntamento del 25 marzo è solo l'inizio di un percorso che offre l’opportunità di sviluppare un’ulteriore competenza nel campo della birra, un mondo che non smette mai di sorprendere e di innovarsi.

Per maggiori informazioni sul corso, gli interessati possono visitare il sito ufficiale www.aisvalledaosta.it o contattare direttamente il direttore dei corsi, Nicola Abbrescia, al numero di cellulare 329 051 9389. Un'opportunità imperdibile per chi desidera entrare nel cuore del mondo della birra e arricchire il proprio palato e la propria carriera professionale.