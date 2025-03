Cittadinanzattiva VdA rinnova gli oragani regionali

L'Assemblea chiamata ad eleggere gli Organi regionali sia monocratici: Segretario/a regionale-legale rappresentante; sia collegiali: cinque membri dell’Organo amministrativo) e un Rappresentante di CA VdA nell’Assemblea degli Enti Associati di Cittadinanzattiva APS, con mandato per il quadriennio 2025-2029.

L’incontro si svolgerà in linea con la dichiarazione di apertura del percorso elettorale a firma della Segretaria nazionale di CA, dott. Anna Lisa Mandorino, che onorerà la Valle d’Aosta con la sua presenza, accompagnata dall'autorevole socia e Responsabile nazionale della Rete “Giustizia per i diritti”, avv. Laura Liberto. A richiesta e per soci/e impossibilitati/e ad essere presenti perché fuori Valle, ex art. 6.2 del Regolamento attuativo dello Statuto 2020, sarà assicurata dal socio Riccardo Jacquemod la partecipazione da remoto.

OdG dei lavori:

Saluto della Segretaria regionale Maiagrazia Vacchina alla Segretaria nazionale e alla Responsabile nazionale presenti.

Adempimenti preliminari (numero partecipanti, validità seduta, nomina Presidente Assemblea e Segretario/a verbalizzante, regolamento lavori e OdG, candidature validate ecc.).

Introduzione ai lavori della Segretaria regionale uscente e illustrazione delle Linee guida nazionali della Segretaria nazionale.

Approvazione del documento politico-programmatico di mandato 2025-2029.

Operazioni di voto, scrutinio e comunicazione dei risultati da parte della Commissione elettorale.

Proclamazione degli/lle eletti/e a cura del/lla Presidente dell’Assemblea.

PAUSA CONVIVIALE.

Designazione delle cariche regionali di competenza del/lla nuovo/a Segretario/a regionale e ratifiche varie da parte dei soci presenti, con particolare riferimento al/la Vicesegretario/a regionale, al/la Segretario/a amministrativo/a e ai Responsabili delle Reti territoriali.