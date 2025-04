La strategia di sviluppo regionale passerebbe dal bucare la nostra regione come un gruyère

La notizia è trapelata oggi, primo aptile; nei giorni scorsi pare si sia svolta una riunione segreta al Celva (Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta) che avrebbe visto la partecipazione del Vicepresidente della Regione, Luigi Bertischy, dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Davide Sapinet, l’assessore regionale al Turismo, Giulio Grosjacques, con i sindaci dei comuni più esposti ai rischi di frane, valanghe e dissesti idrologici. Durante l’incontro, è stato presentato un ambizioso progetto che potrebbe cambiare radicalmente la mobilità in Valle: la costruzione di una serie di tunnel sotterranei destinati a collegare i punti strategici del territorio valdostano. Il condizionale è d'obbligo perché nessuno conferma la sua presenza.

Il primo e più urgente dei progetti riguarda il collegamento Peroulaz-Cogne, una storica tratta che in passato veniva utilizzata per il trasporto di materiale estratto dalle miniere del Parco di Cogne e destinato alla fonderia della Cogne Acciai Speciali. Il progetto prevede la modernizzazione e il ripristino di questa linea sotterranea, che avrebbe una funzione non solo turistica, ma anche di protezione civile, per creare un percorso sicuro in caso di emergenze legate ai dissesti naturali.

In una fase successiva, i partecipanti alla riunione hanno discusso anche di un altro grande progetto: un collegamento sotterraneo tra il Cervino e il Monte Rosa, che si svilupperebbe attraverso un nuovo traforo alpino. Questo progetto ha suscitato grande interesse e potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per la mobilità alpina. Un collegamento che permetterebbe di unire le montagne più iconiche della nostra Regione, creando nuove opportunità turistiche e commerciali, è stato detto durate il rendez vous.

Il primo progetto di fattibilità per il collegamento Peroulaz-Cogne dovrebbe essere pronto prima delle elezioni regionali di settembre, mentre gli altri progetti sono ancora in fase preliminare e saranno oggetto di ulteriori studi nei prossimi mesi.

Un altro progetto che ha catturato l'attenzione dei partecipanti alla riunione è il tunnel con tapis roulant destinato a collegare la stazione della funivia Aosta-Pila al centro cittadino. Un'idea particolarmente gradita dal Sindaco di Aosta, Gianni Nuti, che ha sottolineato l'importanza di questo intervento per migliorare l’accessibilità al comprensorio sciistico e ridurre il traffico nelle ore di punta, ma soprattutto consentire ai turistico di raggiungere il centro di Aosta per lo shopping senza utilizzare l’auto. Infine pare sia stato affrontato anche la questione della ferrovia Aosta-Pré Saint Didier con il prolungamento fino a Courmayeur. Pare infatti che le Ferrovie dello Stato siano prossime a ripristinare il collegamento dopo l’elettrificato della Aosta-Ivrea

Tuttavia, non sono emerse molte altre informazioni riguardo questi progetti, poiché la questione è stata trattata con un livello di segretezza assoluto. Le fonti parlano di una consegna del "segreto assoluto" e di un divieto di divulgazione fino a nuove comunicazioni ufficiali.