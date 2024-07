Da Parma a Torre Pellice Cantando insieme

Coro Valpellice, rappresentato dal Direttore Ugo Cismondi, ha salutato i due Cori ospiti e il folto pubblico, composto da persone di tutte le età, eseguendo quattro deliziose melodie.

In seguito, si sono avvicendati sul palco, tra lo scrosciare degli applausi: il celebre Coro maschile Bric Boucie sezione Ana di Pinerolo, diretto da Ivan Giustetto. E, giunto dalla fiera e ridente terra emiliana che diede I natali a Giuseppe Verdi e a innumerevoli artisti, il Coro maschile Storie dai Monti, diretto magistralmente da Mario Ugolotti.

Parma è da sempre legata agli Alpini e questi amici venuti da lontano si sono trovati perfettamente a loro agio nel contesto locale. Il Coro Storie dai Monti è nato nel 2013 e si è distinto in varie occasioni per squisita professionalità, collezionando meritati riconoscimenti. Tutti I gruppi hanno intonato canzoni ispirate a preghiere, leggende, tradizioni, drammi antichi ma sempre attuali come quello della guerra. Ricordandoci che " Per far cessare la guerra, per mare e per terra, bisogna sparare con I cannoni carichi di maccheroni !!". Perché nessuno abbia più fame.

Ampio spazio è stato concesso a struggenti umane vicissitudini di amore e tradimento. La prima cittadina, Maurizia Allisio, ha commossi con un discorso e ha consegnato ai Cori ospiti una targa ricordo. La manifestazione si è conclusa con una stupenda esibizione collettiva di tutti i cantori.