Premiazione concorso letterario internazionale Rorà

Nel pomeriggio di sabato 20 luglio ha avuto luogo a Rorà (località ricca di arte e storia), nei locali messi a disposizione dal Comune, la premiazione per il concorso letterario internazionale organizzato dall'Associazione Myosotis, presieduta da Marina Flecchia di Torre Pellice, che da molti anni valorizza la Val Pellice con importanti iniziative culturali; alla cerimonia hanno partecipato Claudia Bertinat e William Durand (rispettivamente sindaco e vice-sindaco di Rorà),

Lo scorrere del tempo era il tema centrale del concorso letterario che comprendeva diverse sezioni: dalle poesie a tema libero, ai racconti, fotografie e poesie locali caratteristiche.

In quest'occasione sono stati dedicati significativi momenti sulle ali della memoria e della fantasia, con un forte carico emotivo per nidi sbriciolati dalle tempeste della vita, affetti che vivono eterni nei cuori a dispetto degli anni che si susseguono, dimore antiche ricche di ricordi. Tra queste, si ricorda la storia narrata da una giovane concorrente del concorso: la vicenda realmente accaduta del piccolo Gastone, un gatto gettato in un tombino e salvato da una veterinaria che, nonostante le numerose lesioni, lo ha aiutato a raggiungere una buona condizione di salute che gli ha permesso di vivere fino a diciassette anni. Tra le foto premiate si cita quella del cane Pistìn: un'immagine in bianco e nero scattata negli anni '60, che lo ritrae rannicchiato sulla tomba del suo amico umano Paolo Baret, abitante di Inverso Pinasca.