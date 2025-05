LIBRARTE: Manuela Moschin - Voce d’Arte, sulla radio La Voce di Venezia

Sono felice di annunciarvi una novità a cui tengo tantissimo: ogni giorno, alle 12:30, sarò in onda con Voce d’Arte, il mio nuovo programma radiofonico su La Voce di Venezia – la web radio che racconta cultura, attualità, notizie, musica e non solo.

In Voce d’Arte vi accompagnerò in un viaggio affascinante nel mondo dell’arte: parleremo di capolavori famosi e opere meno conosciute. Vi racconterò di luoghi e curiosità, storie di artisti, libri e tanto altro.

Un’occasione per guardare l’arte con occhi nuovi, insieme.

Potete ascoltarmi in streaming, ogni giorno alle 12:30, cliccando qui:

👉 https://www.lavocedivenezia.it/player.html

Vi aspetto! E, come dico sempre: l’Arte illumina l’Anima. 🎨✨