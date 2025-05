Glenn Miller rivive tra swing e teatro a Pinasca

Un viaggio musicale e teatrale nell’anima dello swing: sabato 23 maggio alle ore 21, il Salone Polivalente di Pinasca ospiterà The Mood, omaggio scenico alla vita e all’arte di Glenn Miller, icona assoluta della big band americana. Lo spettacolo nasce dalla collaborazione tra l’ensemble OrchestrAperta e la compagnia Arte della Commedia, con testo e regia firmati da Alessandro Ragona.

Sul palco, le note travolgenti di OrchestrAperta, diretta da Dario Paone, si intrecceranno ai ricordi e alle emozioni evocati da Alba Alàbiso e Fabio Depetris, accompagnati dalla voce di Letitia Duffy e da tre coppie di ballerini swing. Tra questi, Mario Di Dio, Michele Veneziano, Laura Bellino, Enrica Sapei, Serenella Burzacca e Francesco Filadoro daranno corpo e ritmo al Lindy Hop, riportando in scena l’energia esplosiva delle sale da ballo americane degli anni ’30 e ’40.

Un mix coinvolgente di musica, parole e danza per raccontare l’uomo dietro il mito. “Glenn non mollava mai – racconta uno dei personaggi – Avrò un’orchestra mia un giorno, e suonerà come dico io”. Un sogno che Miller ha trasformato in leggenda.

Ingresso a offerta libera. Luci e suoni curati da Fabrizio Plavan.