Montagna, pittura e musica: storie di rinascita al Salone Off di Torino

Venerdì 14 maggio, in occasione del Salone Off 2025 di Torino, l'Accademia di San Mauro e San Grato ha ospitato, in strada Bertolla 111, la presentazione di Guarigioni d'Amore, storia autobiografica di Lodovico Marchisio, responsabile del CAI-GEB (sottosezione del CAI di Torino), e di Roberta Maffiodo.

Nei locali al piano terra è stata allestita una mostra dei quadri degli iscritti all'Accademia, sotto il gazebo del cortile interno, accompagnata da un accogliente rinfresco.

La presentazione del libro, seguita da un pubblico numeroso, ha rappresentato un’immersione in un percorso di vita segnato da prove difficili. Il racconto si snoda con coraggio e determinazione, attraversando esperienze segnate dalla depressione e da patologie gravi, tra cui il Parkinson e un infarto del miocardio.

L’introduzione si è aperta con la proiezione di filmati che documentano escursioni in montagna, a dimostrazione di come le attività sportive possano trasformare le persone, anche in presenza di gravi condizioni di salute.

Gli autori Lodovico Marchisio e Roberta Maffiodo, la presidente dell'Accademia Maria Chiara Pignata, la segretaria

Daniela Bertoglio e il musicista Paolo Franzoso

È stata citata anche la cosiddetta “vettaiolite”, termine ironico coniato per definire quella smania continua di voler salire su ogni cima, come espressione di un desiderio di libertà e rinascita.

Ad arricchire la serata, la lettura di alcuni passaggi tratti dal libro è stata intervallata da poesie scritte da Roberta Maffiodo, accompagnate dalle note dell’handpan, suonato dal musicista e pittore Paolo Franzoso, anch'egli membro dell’Accademia.

L’esibizione si è completata con l’esecuzione di brani musicali ispirati al mondo della montagna, a sostegno dell’idea che la Montagna-terapia possa offrire un sollievo concreto tanto al corpo quanto allo spirito.

L’evento ha dimostrato come il connubio tra le arti possa creare un ponte tra le persone, promuovendo empatia, ascolto e comprensione reciproca.

Esposizione dei quadri degli artisti dell’Accademia

Significative le parole finali di Roberta Maffiodo:

«Se ognuno di noi fa un pezzetto e dimostra empatia nei confronti degli altri, ne possiamo beneficiare tutti».