Lodovico Marchisio è stato riconfermato come Reggente della GEB, sottosezione del Club Alpino Italiano di Torino

La GEB, originariamente denominata CRAL/CRT, è stata fondata nel 1988 come circolo escursionistico della Cassa di Risparmio di Torino, successivamente Banca CRT e ora UNICREDIT. Con l'evoluzione normativa del Circolo ricreativo Unicredit, la sottosezione ha esteso l'iscrizione ai soci simpatizzanti del CAI - GEB senza vincoli di appartenenza al circolo UNICREDIT.

La GEB si distingue per il suo impegno nelle tematiche ambientali e ha contribuito significativamente alla valorizzazione di "Il Roccione" a Frabosa Soprana, una palestra di roccia dedicata alla memoria della Guida Rolando Albertini. In collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e i comuni locali, la GEB ha supportato il progetto "Arrampicare è per tutti", che ha migliorato e ampliato i siti di arrampicata, inclusi percorsi accessibili per bambini e disabili.

Tra le altre iniziative, la sottosezione ha scoperto e valorizzato un sentiero balcone da Chianocco a Foresto in val di Susa e ha collaborato con il CAI di Pianezza per la realizzazione di un percorso attrezzato a Novalesa. Nel 2008, in occasione del ventesimo anniversario, la GEB ha celebrato salendo la Torre delle Giavine in Val Sermenza, dove è stata posta una targa in memoria di Aldo Givone.

Nel recente direttivo, Lodovico Marchisio è stato confermato Reggente e sarà coadiuvato da: Vicereggente: Giampiero Salomone (accompagnatore titolato del CAI e referente GEB nella Commissione Attività alpinistiche), segretaria: Maria Tamietti, Consiglieri: Franco Stuardi (Corresponsabile del “Progetto Parco Dora”) - Paolo Rosso: (Referente Circolo Unicredit) - Silvia Cafasso: (Consigliere) – Roberta Maffiodo (Consigliere).

La sottosezione GEB collabora spesso con la Città di Avigliana e nella fattispecie con Arnaldo Reviglio, che ha maturato diverse esperienze nell'associazionismo e nel volontariato, accademico del GISM (Gruppo Italiano Scrittori di Montagna).

Questa conferma sottolinea il continuo impegno di Lodovico Marchisio e della GEB nel promuovere l'escursionismo e la cultura ambientale nella regione, mantenendo vivi ideali di conservazione e integrazione sociale attraverso iniziative concrete e una solida rete di collaborazioni locali.