Fino alle ore 23.59 del giorno 22 aprile 2025 è possibile partecipare all’Avviso pubblico Giovani valdostani in viaggio, per l’organizzazione dell’iniziativa denominata Viaggiando s'impara.

L’iniziativa è finanziata con risorse del Fondo nazionale e del Fondo regionale per le politiche giovanili, ai sensi dell’Intesa tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali del 17 ottobre 2024 e della l.r. 12/2013, ammontanti complessivamente a Euro 44.210,00, che saranno assegnate al Soggetto proponente la cui proposta progettuale avrà ottenuto il punteggio più alto da parte della Commissione di valutazione appositamente nominata.

L’iniziativa in questione prevede l’organizzazione di una gita in Francia di 5 o 7 giorni nel mese di agosto 2025, coinvolgendo un totale di circa 30 studenti/giovani, in termini di trasporto, di ospitalità e di attività sul territorio. I progetti, a pena di esclusione, devono avere come destinatari diretti giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale.

Possono presentare i progetti gli Enti pubblici e privati no-profit, compresi quelli del Terzo settore, regolarmente costituiti ed operanti esclusivamente in Valle d’Aosta nel settore sportivo e/o educativo/culturale, con esperienza nell’organizzazione di escursioni, gite e di attività aggregative all’aperto, Associazioni e/o Società sportive dilettantistiche regolarmente costituite in Valle d'Aosta e ivi operanti.

La domanda di ammissione al finanziamento, corredata degli allegati necessari, va presentata alla Struttura politiche educative – Ufficio politiche giovanili, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23:59 DEL GIORNO 22 APRILE 2025 a pena di inammissibilità, nelle modalità seguenti:

consegna a mano ESCLUSIVAMENTE dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, SU APPUNTAMENTO , contattando l’Ufficio politiche giovanili ai recapiti 0165/275854 e 0165/275855;

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, , contattando l’Ufficio politiche giovanili ai recapiti 0165/275854 e 0165/275855; invio da casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it

L’avviso pubblico, la documentazione e la modulistica sono scaricabili sul portale web “QuiJeunes VDA”, curato dall’Ufficio politiche giovanili al link https://giovani.regione.vda.it/home.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai referenti dell’Ufficio politiche giovanili della Struttura politiche educative ai recapiti 0165/275854 0165/275855 o all’email u-polgiovanili@regione.vda.it