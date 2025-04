Volevo i Tacchi a spillo alla Galleria d’Arte Lilium

La Galleria d’Arte Lilium di Perosa Argentina, punto di riferimento per la scena culturale locale e non solo, si prepara a inaugurare la sua trentesima mostra, un traguardo importante che celebra l’energia inesauribile di un gruppo affiatato e appassionato. Situata in Via Roma 55, Lilium continua a essere un luogo di incontro, condivisione e bellezza, grazie alla dedizione di Giuliana, Stefano, Ella, Fiore e di tutti coloro che, nel tempo, hanno contribuito a renderla viva.

Il titolo della mostra, “Io volevo i tacchi a spillo”, è lo stesso del libro a cui l’esposizione si ispira. Un connubio tra immagini e parole che racconta una storia intensa, nata dall’eleganza e dal coraggio di Daria Collet, accompagnata dalla creatività di Elisa Villaverde, dal talento fotografico di Vanessa Genre e dall’impegno costante di un intero comitato. A dare forza al progetto sono stati anche numerosi professionisti e sostenitori che hanno deciso di condividere una visione e trasformarla in realtà.

La mostra si configura come un atto corale, una narrazione per immagini e sensazioni che attraversa esperienze personali, messaggi di emancipazione e il desiderio profondo di raccontarsi senza filtri. Un evento che si preannuncia carico di emozioni, pronto ad accogliere il pubblico con quella sensibilità autentica che, da sempre, contraddistingue le iniziative firmate Lilium.