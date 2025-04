Strada regionale n.47 di Cogne: proseguono i lavori sul ponte di Chevril. Venerdì prossimo previste due fasce orarie di chiusura per lo smontaggio della gru

Prosegue l’attività di posa dell’impalcato del ponte di Chevril sulla strada regionale 47 di Cogne, in particolare nella mattinata di oggi è stato completato il varo delle travi principali in acciaio.

“È importante rispettare il cronoprogramma – precisa l’Assessore Davide Sapinet - dei lavori per avvicinarci alle prossime festività pasquali con una viabilità ottimale. Occorre quindi procedere subito con la rimozione della gru utilizzata per l’esecuzione di questa fase lavorativa, pertanto nella giornata di venerdì 11 aprile è prevista la chiusura della strada regionale n.47 di Cogne, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.15 alle ore 17.00, per proseguire celermente con le altre fasi lavorative.”

Sempre con l’obiettivo di ottimizzare la circolazione dei veicoli sempre dalla giornata di venerdì prossimo è prevista la riapertura della variante alla strada regionale di Cogne, posta al km 9+400.