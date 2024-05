Sabato 8 giugno 2024 torna l’appuntamento con la consapevolezza e l’economia circolare, una giornata dedicata alla scoperta del futuro sostenibile, con la quarta edizione di “Impianti aperti” presso l’impianto di trattamento rifiuti Regionale nel Comune di Brissogne, in località l’Ile Blonde n. 1.

Durante la giornata sono previste visite guidate organizzate dal personale tecnico della società Enval SRL, che dal 2020 si occupa della gestione integrata del Servizio di Recupero e Smaltimento di rifiuti della Regione.

Chiunque lo desideri potrà accedere alla piattaforma regionale per il trattamento dei rifiuti, previa prenotazione obbligatoria. Per poter prendere parte all’evento è necessario iscriversi compilando l’apposito form disponibile sul sito envalaosta.it

Il personale tecnico della società accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei reparti e delle lavorazioni in loco. Per la visita al centro è opportuno dotarsi di calzature idonee (scarpe chiuse). Per i più piccoli, per le visite in orario dalle ore 9.00 alle 11.30, sono previste animazioni a tema ambientale.

Consapevole che l’ambiente rappresenta un bene primario per la collettività e in considerazione della portata sociale delle attività svolte, l’operato di Greenthesis Group, cui appartiene Enval Srl, mira da diversi anni a promuovere una serie di iniziative di educazione ambientale dedicate alle comunità in cui opera, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui temi dell’economia circolare, della sostenibilità e del corretto smaltimento dei rifiuti, in totale trasparenza.