La Commune à l'École, le premiazioni

Si è svolta il 23 aprile, la premiazione del Concorso educativo “La Commune à l’École”, il progetto sulla cittadinanza attiva nelle scuole promosso dal CELVA in collaborazione con la Sovraintendenza agli studi della Regione autonoma Valle d’Aosta.

All’edizione 2023/2024 del Concorso hanno partecipato 14 classi, provenienti da 10 Comuni diversi.

Tra queste, oltre 140 alunni provenienti da 8 scuole, accompagnati dai docenti e dai Sindaci dei rispettivi Comuni, hanno partecipato alla cerimonia odierna, che si è tenuta presso l’Aula Magna del Convitto F. Chabod di Aosta.

Per la categoria Scuole dell’Infanzia, invitate a lavorare sul tema “C’era una volta…raccontiamo, con un viaggio nei ricordi, storie, miti e leggende che caratterizzano il nostro Comune”, il primo premio è stato assegnato alla Scuola dell’Infanzia di Gressoney-Saint-Jean. A seguire, premiate le Scuole dell’Infanzia di Donnas Capoluogo e di Donnas-Vert, seconda, e la Scuola dell’infanzia di Aosta, Istituto San Giuseppe, terza.

Per la categoria Scuole Primarie, chiamate a sviluppare il tema “Accadde oggi… Attraverso eventi, feste o ricorrenze, conosciamo meglio il nostro Comune”, il primo premio è andato alla Classe 4ª della Scuola Primaria di Arvier. Al secondo posto la Scuola Primaria di Perloz, con un progetto in continuità con la scuola dell’infanzia, e al terzo la classe 4ª della Scuola Primaria di Aymavilles.

Le classi prime classificate hanno ricevuto un buono per una giornata di attività ludico/educative sul territorio comunale, le seconde per mezza giornata di attività, mentre per le terze classificate è prevista l’opportunità di fruire di un pomeriggio di intrattenimento ed educazione nella propria scuola. I premi sono stati individuati con l’obiettivo di conciliare le competenze civiche con momenti ludici da proporre ai ragazzi.

Le altre scuole che hanno partecipato al concorso sono state, per la scuola dell’infanzia, Fénis, Hône e Verrayes- Champagnet e, per la primaria, Châtillon Capoluogo (2 classi) e Châtillon La Sounere

A tutte le classi partecipanti sarà consegnato un totem relativo al progetto da esporre all’interno della Scuola, quale riconoscimento per il lavoro svolto per il Concorso

Le motivazioni elaborate dalla Giuria che ha valutato i progetti e ha attribuito i premi, oltre ai progetti premiati e a tutte le buone pratiche proposte dalle Scuole che hanno partecipato al Concorso, sono disponibili nella sezione del sito web del CELVA dedicata al progetto “La Commune à l'École”.