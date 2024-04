Open Day MakerDojo Summer Camp

MakerDojo organizza un Open Day dedicato alle famiglie con l’obiettivo di presentare la propria offerta di Summer Camp in programma nell’estate 2024 e offrire ai presenti un pomeriggio di attività gratuite all’insegna della creatività, della tecnologia e del divertimento.

L’iniziativa si aprirà con una breve presentazione dei MakerDojo Summer Camp a Courmayeur, al termine della quale i partecipanti - guidati da educatori esperti - potranno esplorare il mondo della robotica e della programmazione grazie ad un’attività interattiva e coinvolgente.

Dettagli dell'Evento:

15.00 - Presentazione dell'Offerta MakerDojo Summer Camp 2024: Un'opportunità imperdibile per ragazze e ragazzi e per le loro famiglie per conoscere i dettagli dei programmi offerti, scoprire le attività previste e incontrare il team dietro questa stimolante iniziativa.

15.30 - Attività Educative Tecnologiche Gratuite: Un'opportunità unica per i giovani partecipanti, dai 8 ai 14 anni, di immergersi nell'universo della tecnologia e della creatività. Non sono richiesti prerequisiti e tutti i materiali e kit tecnologici necessari saranno forniti dagli organizzatori.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto «Courmayeur Climate Hub», Finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 Componente 3, CUP I74H22000050005.

MakerDojo - Disegna e realizza esperienze edutech dedicate a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 17 anni, rendendoli parte di un’esperienza educativa unica all’insegna della creatività, della tecnologia e del divertimento.

La diversità dei percorsi, che spaziano dall’elettronica al coding, dalla robotica all’AI, offrono ai partecipanti un ampio sguardo sul futuro e il supporto di un team di educatori esperti e qualificati permette loro di intraprendere un percorso di orientamento, di crescita e di sviluppo di competenze STEM, digitali e trasversali.