Nasce Macchinzetti - "la macchina del Manzetti": una rivoluzione nella cancelleria scolastica

L'Istituto ISITP Manzetti ha visto l'avvento di un'innovazione senza precedenti con l'introduzione di Macchinzetti - "La macchina del Manzetti", un distributore automatico di cancelleria sviluppato in collaborazione con Valmatic S.r.l. Questo distributore, situato strategicamente all'interno della sede scolastica in Via Festaz, offre una gamma completa di prodotti di cancelleria essenziali, tra cui fogli protocollo, penne, matite, evidenziatori e molto altro ancora, rispondendo così alle esigenze quotidiane degli studenti in modo rapido e efficiente.





Origine e Realizzazione del Progetto:

Il progetto di Macchinzetti è nato grazie al supporto degli insegnanti Gianluca Naccarato e Picchiottino Roberto e all'impegno degli studenti della 5° B del corso IT dell'Istituto ISITP Manzetti. Nell'ultimo anno scolastico, è stata creata una cooperativa scolastica con l'obiettivo di sviluppare un prodotto o un servizio. Gli studenti hanno identificato il problema ricorrente della mancanza di materiali di cancelleria e hanno deciso di creare un distributore automatico all'interno della sede scolastica per risolverlo.





La nascita di Macchinzetti è stata accompagnata dalla creazione di un sito internet dedicato, accessibile all'indirizzo schooldealer.it . Questo portale online funge da piattaforma centrale per gli utenti, offrendo informazioni dettagliate sui prodotti disponibili, le modalità di acquisto e altre risorse utili per gli studenti e il personale scolastico.

Questa iniziativa rappresenta una vera rivoluzione nella gestione della cancelleria scolastica, fornendo agli studenti un accesso immediato ai materiali di cui hanno bisogno per svolgere le loro attività quotidiane. Grazie a Macchinzetti, l'Istituto ISITP Manzetti dimostra il suo impegno nell'adottare soluzioni innovative per migliorare l'esperienza educativa dei suoi studenti.





Nel progetto di creazione di Macchinzetti - "La macchina del Manzetti", ogni studente coinvolto ha giocato un ruolo fondamentale nel processo. La coordinazione è stata affidata a Leone Lorenzo e Marguerettaz André, che hanno lavorato instancabilmente per garantire una comunicazione efficace e una gestione fluida delle attività. La logistica è stata curata con dedizione da Castiglion Leonardo, Vallet Alessandra e Xhialli Ejona che hanno garantito che ogni dettaglio fosse pianificato e eseguito con precisione. Nel frattempo, il team di sviluppo web, composto da Bernardo Edoardo Ciddio, Canato Andrea, Dompé Simone e Marguerettaz André hanno creato un sito internet funzionale e intuitivo per facilitare l'accesso alle informazioni sui prodotti e al processo di acquisto. Il design fisico è stato affidato a un team composto da Bernardo Ciddio, Castiglion Leonardo, Comiotto Lorenzo, Liparoti Gioele e Martini Marco i quali hanno lavorato insieme per garantire che il distributore automatico fosse esteticamente accattivante e funzionale. Il team di design digitale, composto da Dompé Simone, Marguerettaz André, Vallet Alessandra e Xhialli Ejonala si sono concentrati sulla parte visiva del progetto, come la creazione del logo, la scelta dei colori, la realizzazione dei volantini e le frecce che guidano verso Machinzzetti. La gestione economica è stata affidata a Testolin Thomas, Raffa Alessandro e Rollet Michel, i quali hanno monitorato attentamente le finanze del progetto per assicurare un utilizzo efficiente delle risorse. Infine il team di marketing, composto da Comiotto Lorenzo, Liparoti Gioele e Martini Marco ha promosso attivamente il distributore automatico all'interno della comunità scolastica, generando interesse e coinvolgimento.

Grazie alla collaborazione e all'impegno di tutti gli studenti coinvolti, Macchinzetti è diventato una realtà, offrendo una soluzione pratica e innovativa alle esigenze di cancelleria all'interno dell'Istituto ISITP Manzetti.





Come Utilizzare Macchinzetti:

Per utilizzare Macchinzetti, gli studenti possono seguire un semplice procedimento. Basta salire al 3° piano dell'Istituto ISITP Manzetti e seguire le indicazioni per individuare il distributore, riconoscibile per la sua presenza appariscente. Una volta giunti, gli studenti possono recarsi alla classe 5^B IT, situata di fronte al distributore, dove potranno ottenere i "Coinzetti", i gettoni necessari per la distribuzione dei prodotti. Ogni studente riceverà anche un gadget personalizzato insieme ai gettoni. Infine, possono dirigersi al distributore quando avranno necessità del prodotto desiderato.





Attraverso questa esperienza, gli studenti hanno avuto l'opportunità di raggiungere diversi obiettivi didattici in modo pratico e tangibile. Hanno affrontato una sfida reale identificando un problema e proponendo una soluzione innovativa per risolverlo, sviluppando così le loro capacità di problem solving e pensiero critico. Il coinvolgimento di una varietà di studenti con competenze diverse ha favorito la collaborazione e il lavoro di squadra, insegnando loro l'importanza della comunicazione e della condivisione delle responsabilità per il successo del team. Inoltre, hanno avuto l'opportunità di applicare le loro conoscenze pratiche nell'informatica, nella logistica, nel design e nella gestione economica, arricchendo così il loro bagaglio di competenze con una comprensione pratica e tangibile dei concetti appresi in classe. Infine, questa esperienza ha stimolato la creatività e l'innovazione, incoraggiando gli studenti a pensare in modo imprenditoriale e a sviluppare nuove idee per affrontare le sfide future.

In sintesi, Macchinzetti - "La macchina del Manzetti" non solo risolve un problema pratico all'interno dell'istituto, ma rappresenta anche un esempio di come l'educazione pratica e orientata al problem solving possa preparare gli studenti per il successo futuro.





#icaremanzetti