Master Mësté 3: Opportunità di tirocini retribuiti per giovani valdostani

Con il bando "Master Mësté 3", promosso dalla Fondazione Cecilia Gilardi e sostenuto dalla Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta, si offre ai talenti emergenti l'opportunità di formarsi e inserirsi nel mondo del lavoro, contribuendo così a valorizzare le eccellenze del Made in Italy.

Candidature Aperte Fino al 5 Maggio 2024

Il bando accoglie candidature fino al 5 maggio 2024 e si rivolge ai giovani tra i 18 e i 35 anni. I selezionati avranno l'opportunità di svolgere un tirocinio retribuito della durata di 6 mesi presso aziende altamente qualificate del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Oltre a questa preziosa esperienza pratica, i partecipanti avranno accesso a oltre 60 ore di lezioni in aula, tenute da docenti professionisti nell'ambito della storia dell'arte, dell'amministrazione d'impresa e della comunicazione.

Opportunità in Valle d'Aosta e Oltre

Nel cuore della Valle d'Aosta, i giovani potranno accedere alle posizioni di apprendista sarto/a presso l'azienda Les Tisserands e di apprendista cantiniere presso l'azienda agricola Rosset. L'impegno richiesto per il tirocinio è full-time e verrà corrisposta una borsa di 5400€.

Formazione in Aula a Torino

La formazione in aula si svolgerà dal 9 al 20 settembre 2024 a Torino. Per agevolare la partecipazione degli studenti provenienti da fuori Piemonte, la Fondazione Cecilia Gilardi valuterà l'erogazione di un eventuale rimborso per il viaggio/alloggio.

Una Grande Opportunità per i Giovani Valdostani

"Si tratta di una grande opportunità per la costruzione di un percorso professionale per giovani valdostani," afferma Patrik Vesan, Segretario Generale della Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta. Questo bando mira a sostenere i talenti più meritevoli nei cruciali anni della formazione e dell'ingresso nel mondo del lavoro.

Come Candidarsi

Per candidarsi, è necessario compilare il modulo online e inviare la documentazione richiesta, tra cui curriculum vitae, lettera motivazionale, documentazione relativa ai titoli di studio e/o precedenti esperienze nel settore, dichiarazione ISEE e copia del documento di identità. Inoltre, è richiesto il modulo per il consenso al trattamento dei dati personali.

Questa è un'opportunità unica per i giovani valdostani di fare il primo passo verso una carriera appassionante nell'artigianato. Non lasciatevi sfuggire questa occasione di crescita e realizzazione professionale.