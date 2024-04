Le nuove strategie del Savt per un sistema sanitario più efficient e fidelizzato

Le strategie suggerite dal Savt partono dalla massima tutela delle professionalità esistenti all'interno del sistema sanitario regionale. Una delle chiavi per il successo è l'applicazione di una formazione continua, che tenga costantemente aggiornati tutti gli operatori e le operatrici sulle nuove tecnologie mediche e sui nuovi protocolli sanitari. Questa prassi è fondamentale per migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi erogati fino ad oggi.

Inoltre, il SAVT Santé riconosce l'importanza di fidelizzare e retribuire adeguatamente il personale. Solo attraverso un gruppo di lavoro sereno e motivato si può garantire un'assistenza di qualità ai cittadini. Per questo motivo, il SAVT Santé chiede la chiusura dell'Iter procedurale sulla messa a punto dell'indennità di attrattività, che deve essere trasformata in Indennità di Fidelizzazione e riconosciuta attraverso la R.A.R. a TUTTO il PERSONALE del SSR.

L'organizzazione del Bien-être aziendale è una priorità per il SAVT Santé, in favore di tutte le operatrici e operatori della sanità valdostana. Questo impegno è finalizzato a ottenere più efficienza e qualità dei servizi erogati. Il SAVT Santé collabora strettamente con la Regione e tutti gli Enti pubblici competenti nel settore socio-sanitario per ottimizzare l'ambiente e le condizioni di lavoro. Ciò include l'investimento di maggiori risorse economiche, misure integrative di conciliazione vita-lavoro e sistemi di sicurezza sociale che rendano l'ambito lavorativo sanitario più attrattivo.

Inoltre, è necessario che l'Azienda sanitaria proceda senza indugi alla stabilizzazione di tutto il personale precario, soprattutto sanitario, che ancora opera in somministrazione all'interno dell'azienda. Il recente Questionario del Benessere Organizzativo ha evidenziato spunti interessanti di miglioramento all'interno dell'Azienda sanitaria. È fondamentale che le condizioni di lavoro siano più gratificanti e che sia accolta la volontà espressa dal Personale AUSL di lavorare in ambienti sereni, dove possano essere rispettate e valorizzate le competenze e attitudini personali e curriculari. Un'applicazione generalizzata di un fondo sanitario integrativo regionale può contribuire a garantire maggiore serenità e tranquillità al personale.

Il SAVT Santé ritiene basilare un'azione comune con le altre sigle sindacali del settore sanitario. La sinergia unitaria può permettere di discutere e risolvere con efficacia le complesse dinamiche presenti all'interno della sanità pubblica regionale. L'azione unitaria dei sindacati del Comparto e della Dirigenza è l'arma vincente per difendere gli interessi dei lavoratori e garantire alla popolazione un servizio adeguato alle attese.

Al centro Claudio Albertinelli segretario generale Savt

La Vallée d'Aoste, con le proprie risorse, provvede al finanziamento globale del sistema sanitario regionale. Per questo motivo, il SAVT Santé ribadisce l'importanza di aprire un tavolo di lavoro per esaminare la possibilità di proporre un contratto regionale per i lavoratori sanitari della Valle d'Aosta. Questo contratto dovrebbe rispondere più efficacemente alle nuove esigenze della salute pubblica, realizzando una vera e propria applicazione del nostro Statuto d'Autonomia. L'articolo due del nostro Statuto sottolinea che la Regione ha il potere legislativo in materia di regolamentazione degli uffici e degli organismi che dipendono dalla Regione e sulla posizione giuridica ed economica del personale.

La vera sfida è rispondere sempre meglio alle esigenze di una popolazione alpina che, per la sua geolocalizzazione territoriale, ha esigenze particolari. Questo richiede una rete capillare di strutture territoriali per garantire un servizio sanitario efficiente e accessibile a tutti.

In sintesi, il SAVT Santé si impegna per un sistema sanitario regionale più efficiente, fidelizzato e capace di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini della Valle d'Aosta. La collaborazione tra tutte le parti interessate è fondamentale per raggiungere questo obiettivo e garantire un servizio sanitario di qualità, coerente con i principi di autonomia e benessere della nostra regione.